Poco dopo le 9 di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Cori, località Giulianello, per una richiesta di soccorso ad un cane in pericolo.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Aprilia, con il proprietario del cane, individuavano l’effettiva presenza di un cane in evidente difficoltà, caduto in un canalone impervio di circa 15 mt di profondità.

Immediatamente è stato richiesto il supporto di personale SAF-VVF dalla sede Centrale di Latina che con l’impiego di tecniche speleo-alpino-fluviali, ha recuperato e consegnato il cane, in buone condizioni, al padrone.

Subito dopo, Athos questo il suo nome, si prestava per la foto di rito con i suoi soccorritori.