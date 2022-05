“Cantine Aperte 2022”, gli appuntamenti in provincia

‘Cantine Aperte’ spegne trenta candeline e si prepara a festeggiare con un palinsesto ricco di iniziative e eventi per tutti gli appassionati del vino. Tanti gli appuntamenti nelle 18 regioni partecipanti per un totale di oltre 600 cantine – tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, lezioni di cucina e street food – che daranno un importante slancio alla ripresa del turismo enogastronomico. In ottica di ripresa, il Movimento Turismo Vino si farà promotore di un’importante campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul consumo consapevole del vino, due grandi sfide del mondo enoturistico, in collaborazione con Wim.

Molte le regioni a prediligere il connubio vino-arte con un ampio ventaglio di iniziative. Dai concerti jazz in programma in Puglia alle mostre d’arte e scultura del Veneto, passando per le imperdibili degustazioni enomusicali in Toscana: si tratta di un’esperienza unica, durante la quale ogni calice in degustazione sarà abbinato a un brano musicale scelto da un sommelier e musicista con l’obiettivo di emozionare gli ospiti, non solo attraverso il gusto. In tutte le regioni sarà comunque possibile assistere a esposizioni fotografiche, spettacoli e altri eventi a cui accompagnare i vini delle ‘Cantine Aperte’.

Per i più attenti al benessere e alla forma fisica, o per chi desidera immergersi nei suggestivi paesaggi della nostra Penisola, il programma è altrettanto denso di appuntamenti.

Nel folto programma della trentesima edizione di ‘Cantine Aperte’ non poteva mancare lo street food, ormai una certezza nel panorama degli abbinamenti col vino. In quasi tutte le regioni aderenti sarà possibile trovare cantine affiancate dai food trucks locali, per provare un’esperienza enogastronomica sorprendente. E se qualcuno volesse anche imparare a cucinare le specialità regionali, alcune cantine metteranno a disposizione le loro cooking classes, vere e proprie lezioni di cucina per i più intraprendenti cuochi amatoriali.

Nel Lazio 6 cantine accoglieranno i wine lover come veri amici dai migliori produttori associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sott’olio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici dei territori della Regione Lazio. Da segnalare un’iniziativa a sfondo: un progetto di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo esclusivo con il vino.

Tre le cantine in provincia di Latina che aderiscono all’evento:

Azienda Agricola Cantina Sant’andrea a Terracina, Casale Del Giglio ad Aprilia e Tenuta Pietra Pinta a Cori.

Al Casale del Giglio visita della Cantina ogni ora e mezza. Primo gruppo alle 10.30, poi 12.00, 13.30, 15.00 e 16.30. Gruppi di max 35 persone. Vini in degustazione: Viognier 2021, Petit Manseng 2021, Anthium Bellone 2021, Albiola 2021, Matidia Cesanese 2020 e Madreselva 2017. In abbinamento ai vini verranno offerti degli snack salati monodose. Prenotazione obbligatoria.

Presso la Tenuta Pietra Pinta dalle 11.00 alle 18.00 visite e degustazioni. Si può prenotare via mail all’indirizzo info@pietrapinta.com, via telefono o WhatsApp al 335 410678. Possibilità di pranzare presso il ristorante interno all’azienda prenotando al 370 3243535.