Capelli selvaggi e barba folta: com’è Manuel de “La Promessa” fuori dal set, mai visto così

L’attore che interpreta Manuel ne La Promessa ha un look completamente diverso rispetto al suo personaggio. Ecco come si presenta.

La Promessa è una delle soap spagnole più amate di Mediaset. In Italia, la prima puntata è andata in onda nel 2023. Il pubblico, fin da subito, ha mostrato un grande interesse nei confronti dei protagonisti. Il cast è ampio, ma a catturare l’attenzione sono stati soprattutto Jana e Manuel che, con il loro amore tormentato, stanno facendo ancora sognare gli spettatori.

Il marchesino è interpretato da Arturo Garcia Sancho, famoso per aver recitato in alcune opere teatrali e per aver preso parte anche ad altre produzioni televisive. L’attore, nella vita reale, è molto diverso da come appare nella serie in questione. Si fa quasi fatica a riconoscerlo.

Manuel de La Promessa è completamente diverso dal vivo: il suo look selvaggio ha stregato i fan

Arturo Garcia Sancho è il protagonista de La Promessa, la fortunata soap spagnola trasmessa anche in Italia. Veste i panni di Manuel che, all’interno della storia, ha un ruolo cardine. Ha sposato Jimena, ma il suo amore per Jana è innegabile. È un personaggio positivo, pronto a fare sempre la cosa giusta. Difende le persone a cui vuole bene e ha un grande sogno: l’aviazione.

Manuel si presenta con un taglio corto e un paio di baffi. Non ha la barba e i capelli sono sempre ordinati. I completi che indossa gli conferiscono un’aria da bravo ragazzo, mettendo in evidenza anche il suo corpo proporzionato. I motivi dietro a questo stile così particolare vanno ricercati nell’ambientazione della soap. Le vicende narrate si svolgono nei primi anni del ‘900. La moda, all’epoca, era differente e decisamente più formale.

Nella vita reale, però, Arturo Garcia Sancho ha uno stile completamente opposto. Basta osservare il suo profilo Instagram per rendersi conto della differenza. L’attenzione dei fan è stata attirata da una foto in particolare. Ha i capelli più lunghi del solito, la barba folta e una maglietta nera casual. Fissa qualcosa o qualcuno davanti a sé e ha un ampio sorriso sulle labbra.

I fan non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lui, sia per il lavoro svolto che per il suo aspetto fisico. C’è chi si è concentrato sulla sua espressione e chi sul sorriso: “Hai un sorriso prezioso, non perderlo mai” e ancora: “Arturo tu sei l’amore per me, tu sei qualcosa di bello e stupendo, mi trasmetti tante belle emozioni. Mi fai emozionare“.