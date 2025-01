Cappa molto unta dopo le feste, con questi rimedi naturali non ci metti nulla a pulirla: tornerà come nuova

Durante le feste i fornelli sono super utilizzati e di conseguenza dobbiamo pulire in modo corretto la cappa, ecco i consigli che ti aiutano! Sono facili e veloci e con zero fatica.

Le festività non sono ancora terminare del tutto ma abbiamo già cucinato molto di più rispetto al normale. La nostra amata cucina è stata pulita svariate volte con molta attenzione ma c’è un qualcosa al quale solitamente non facciamo molto caso. Parliamo della cappa che ci aiuta a non avere odori fastidiosi in casa.

E’ giunto il momento di pulirla ma con i nostri consigli sarà facilissimo e senza spesa. Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere come possiamo fare. Anche il nostro portafoglio ci ringrazierà!

Cappa pulita dopo le feste? I consigli che cercavi

La cappa, come ogni altro elettrodomestico presente in cucina ha bisogno di una sua manutenzione e pulizia periodica. E’ importante per eliminare i cattivi odori che restano intrappolati e per fare in modo che funzioni sempre in ottimo stato. In commercio ci sono moltissimi prodotti che ci possono aiutare ma esistono anche metodi completamente naturali che hanno lo stesso scopo e ci fanno risparmiare.

Come prima cosa iniziamo dalla pulizia esterna. Andrebbe eseguita almeno una volta alla settimana, se poi friggiamo anche subito dopo. In questo modo evitiamo la formazioni di incrostazioni. Come prima cosa passiamo una spugnetta umida con del sapone neutro. Sciacquiamo con un panno umido e poi asciughiamo con un panno morbido.

Ottima anche una soluzione con acqua e aceto oppure bicarbonato. Anche il filtro della cappa deve essere pulito, o sostituito. Ma come procediamo? In questo caso smontiamo o svitiamo la griglia della cappa e poi laviamo con il sapone dei piatti o una soluzione con acqua calda, aceto e bicarbonato. Lasciamo agire per circa 30 minuti.

Estraiamo poi il filtro, quello antigrasso è metallico e deve essere lavato a mano con acqua calda e sapone, oppure il lavastoviglie. Se invece i filtri sono a carboni attivi vanno cambiati con quelli nuovi perché non sono lavabili. Puliamo anche la parte interna della cappa con una una spugnetta sul quale avremmo spruzzato dello sgrassatore.

Possiamo, volendo utilizzare sempre rimedi naturale creare un mi con acqua calda e aceto che faremo bollire. Quando il vapore inizia a salire accendiamo la nostra cappa ed il gioco è fatto! Come vedi non è poi così complicato pulire la cappa in cucina, l’importante è farlo spesso, in questo modo ci risparmieremo fatica e tempo.