Cappotti da uomo: tanti modelli per ogni occasione. Consigli su come scegliere quello più adatto

Il capo d’abbigliamento per eccellenza del periodo invernale? Il cappotto, necessario per difendersi dal freddo ma anche capo che arricchisce e completa ogni look, da quello sportivo a quello più elegante e chic. Un capospalla versatile e che si adatta bene sia ai periodi più freddi dell’anno che alle mezze stagioni, in base al tessuto con il quale è stato realizzato.

Come scegliere il cappotto giusto? Le discriminanti sono tante: in base alla propria fisicità ma anche allo stile che si segue, tra le esigenze di tutti i giorni e le occasioni più importanti. In ogni caso il cappotto segue e avvolge il corpo anche se molto dipende da cosa si indossa di sotto. È tutta questione di volumi e modelli, tra quelli slim e oversize.

Oggi sul mercato si trova davvero un’ampia scelta tra tessuti, modelli e brand. Certamente quello caban in lana da uomo, come quello proposto da Boggi Milano, resta un grande classico, perfetto sia per i look più chic che per quelli più easy e casual. Le tonalità spaziano dall’intramontabile blu, al nero fino al nocciola.

Per un vero tocco di stile, poi, da indossare con un completo da uomo o con uno spezzato, si può scegliere il monopetto 100% cashmere, altrettanto versatile e di gran classe oppure il cappotto in jersey con pettorina e cappuccio rimovibile.

Spesso si pensa che i cappotti siano estremamente sottili e non adatti alla stagione più fredda. Non per Boggi Milano che arricchisce quelli in lana con tessuti tecnici che garantiscono ottime prestazioni soprattutto in termini di termoregolazione. La realizzazione che avviene lungo le linee della qualità, dell’innovazione e della continua ricerca dei materiali avviene con l’impiego di fibre all’avanguardia. È così che il cappotto, che sia lungo o corto, si trasforma in un capo affidabile contro le intemperie, pratico, funzionale e durevole nel tempo.

Tra i cappotti proposti dalla casa di moda milanese si trovano anche gli impermeabili, capi specifici per affrontare le giornate non solo piovose ma anche piene di vento. Si tratta di capispalla realizzati tramite l’impiego di differenti strati di lavorazione che rendono gli impermeabili resistenti al vento e all’acqua così come alle macchie e alla polvere, mentre le fibre che li compongono ne garantiscono una grande traspirabilità.

Si tratta di capi trasversali, ideali per ogni tipo di stagione e grazie a dettagli fini e tipici della classicità come il collo a camicia e le tasche frontali dritte, possono essere indossati anche con un abito.