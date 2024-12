Cappotto termico, è questo il miglior materiale d’isolamento: la guida per non sbagliare scelta

Cappotto termico e dove trovarlo: ecco la guida alla scelta del migliore materiale di isolamento per il tuo immobile.

Il concetto di cappotto termico rima con l’arrivo dei mesi freddi e caldi e con i costi maggiorati di riscaldamento e raffreddamento delle abitazioni. Chi usufruisce dello strato isolante sulle superfici del proprio edificio, infatti, conosce le proprietà di termoregolazione restituite dalla presenza di un cappotto termico.

Quest’ultimo, composto da materiali isolanti come il polistirene espanso, è in grado di limitare la dispersione del calore in inverno e di prevenire il surriscaldamento in estate. Riducendo tali dispersioni, dunque, è possibile abbattere notevolmente i consumi energetici, risparmiando mensilmente sulla bolletta.

Ormai comune nelle abitazioni di recente costruzione, il cappotto termico risulta essere un passaggio fondamentale per chi desidera ottenere un elevato comfort tutto l’anno. Prima di richiedere l’installazione dell’isolante, tuttavia, è bene procedere con la scelta del materiale migliore, in modo tale da non avere brutte sorprese in futuro.

Cappotto termico: il migliore materiale per l’isolamento

L’isolamento della superficie esterna del proprio edificio, risulta essere un passaggio fondamentale per ottenere un immobile sostenibile, dover poter trovare comfort in estate e in inverno. Nel corso degli anni, anche la tecnologia di isolamento termico ha subito una notevole trasformazione, adottando materiali sempre più sofisticati e in linea con le esigenze dei consumatori. Dal tradizionale polistirene, quindi, oggi è possibile adottare i pannelli sottovuoto, meglio noti con il nome di Vip (Vacuum Insulated Panel).

Si tratta della tecnologia più innovativa presente sul mercato, in grado di fornire le migliori prestazioni energetiche oggi disponibili. I pannelli presentano uno spessori di pochi centimetri e risultano essere la soluzione ideale anche per minimizzare i dislivelli e pareggiare le superfici. Il ridotto spessore dei Vip, inoltre, comporta significativi benefici anche nell’isolamento termico di coperture e sottotetti, poiché non altera le altezze presenti.

Rispetto ai materiali isolanti in commercio, i Vip offrono la massima sicurezza anche in termini di rischio incendio della struttura. Si tratta, infatti, di materiali inorganici, considerati incombustibili o ininfiammabili dalla normativa vigente. L’elevata resistenza di quest’ultimi, inoltre, rende l’operazione di installazione un investimento a lungo termine, in grado di preservare la struttura nel corso del tempo. I Vip si distinguono anche per la loro elevata compatibilità ambientale: i pannelli presentano materiali di origine minerale, completamente riciclabili.