Nella mattinata odierna un Carabiniere in congedo rinveniva, presso lo sportello ATM Unicredit Banca di Priverno, Piazza Martiri d’Ungheria, la somma in contanti di euro 1.400,00 e allertava immediatamente i Carabinieri di Priverno. La pattuglia intervenuta sul posto prendeva in consegna il danaro e provvedeva ad esperire immediate indagini per identificare il proprietario dei soldi. Dopo poco, infatti, riuscivano a risalire all’86 enne che aveva dimenticato di ritirare i soldi.