Carbone dolce Epifania, fallo in casa e rendi felici i tuoi bambini: la ricetta è semplice

Realizza un dolcetto per la festa dell’Epifania in modo semplice e veloce ma sopratutto dal gusto eccezionale. Una ricetta super facile per tutti.

Siamo giunti alla festività che chiude un lungo periodo di giorni trascorsi in famiglia, ovvero l’Epifania. Da tradizione vengono consegnate ai bambini delle calzette con dentro dolci e carbone, perché un pochino sono stati monelli sicuramente. Ma sai che possiamo farlo direttamente in casa senza troppa fatica?

Noi oggi ti sveliamo una ricetta che siamo certi vorrai copiare subito. Quindi andiamo a vedere quali ingredienti ci occorrono ed in che dosi. Siamo certi che ti metterai subito alla prova.

Carbone dolce, la ricetta semplice per tutti

La ricetta che vi proponiamo oggi non è solamente uno ma ben due versioni e sono tutte molto semplici e gustose. Vi mostriamo come fare un carbone secondo la tradizione, uno in versione super facile, quindi non perdiamo altro tempo ed iniziamo subito. Adesso non avete alcun tipo di scusa per non realizzarlo in casa

Ricetta tradizionale

Ingredienti

125 g zucchero a velo

20 g albumi

2 g cremor tartaro

3 gocce succo di limone

5 g alcol alimentare o vodka

300 g zucchero semolato

100 g acqua

10 g colorante alimentare nero in polvere

4 g bicarbonato

Realizzazione

Rompiamo le uova e montiamo a neve molto ferma l’albume insieme al limone. Uniamo metà del colorante e tutto il cremor tartaro. Amalgamiamo con attenzione. Uniamo l’alcol e lo zucchero, poco per volta. Dobbiamo avere una sorta di glassa o pasta. Mettiamo a scaldare l’acqua con lo zucchero semolato e l’altra parte del colorante. Arriviamo a 142 gradi ed incorporiamo 2 cucchiai di glassa realizzata prima. Amalgamiamo per bene ed uniamo il bicarbonato. In questo momento il nostro composto si deve gonfiare molto. Versiamo il tutto dentro ad uno stampo foderato con carta da forno ed attendiamo che si asciughi. Ci vorranno un paio di ore. Adesso il nostro carbone è pronto per essere rotto in modo irregolare con le mani.

Ricetta semplificata

Ingredienti

300 g zucchero di canna

80 g miele

60 g acqua

8 g bicarbonato

10 g colorante alimentare nero in polvere

Realizzazione

In una pentola bella grande mettiamo l’acqua, lo zucchero ed il miele. Amalgamiamo per bene fino a quando non diventa uno sciroppo. Uniamo il colorante Con un termometro controlliamo la temperatura, a 150 gradi spengiamo. Uniamo il bicarbonato ed amalgamiamo molto velocemente, il composto si gonfia. Travasiamo tutto in una teglia rivestita con carta da forno. Attendiamo un paio di ore prima che si raffreddi. Adesso tagliamo e serviamo!

Come vedi è davvero molto facile realizzare il carbone in casa ed ha un gusto molto diverso da quello che compri. Provalo e tutti lo mangeranno in men che non si dica, anzi, anche i più bravi vorranno il carbone che hai realizzato!