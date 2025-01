Carciofi e patate in tegame, la ricetta originale del tipico piatto di Gaeta: contorno più buono non c’è

Scopriamo insieme una ricetta facile, veloce e che promette un gusto davvero incredibile. Anche se sei alle primi armi puoi farla, tutti chiederanno il bis!

Quando dobbiamo cucinare molto spesso non abbiamo particolari idee e confessiamolo, facciamo sempre le stesso cose che molto spesso sappiamo anche che piacciono. In questo modo ci evitiamo problemi quando siamo a tavola. Ma scopriamo insieme come possiamo realizzare un piatto tipico di Gaeta molto particolare.

E’ davvero molto buono ed anche leggero. Possono mangiarlo praticamente tutti e ci sono due ingredienti che sono di stagione, ovvero i carciofi e le patate. Ma scopriamo come realizzarlo.

Il piatto tipico di Gaeta che amerai anche tu

Ci sono moltissimi piatti tipici che noi amiamo ma che magari in altri regioni non conoscono così bene. Noi oggi ti vogliamo far provare una ricetta super facile e ed anche vegana che tutti ameranno. Arriva dalla tradizione di Gaeta e siamo certi che devi provarla almeno una volta nella tua vita. Tutti in casa, anche chi non mangiai carciofi la ameranno.

Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta e come si realizza. Gli ingredienti li possiamo contare sulle dita di una mano e sicuramente in casa li hai tutti o al massimo ti mancano i carciofi. Le dosi che stiamo per darti sono per 4 persone, quindi tu regolati di conseguenza in base a quanti siete a cena. Iniziamo.

Ingredienti

4 carciofi

4 patate

aglio

prezzemolo

olio extra vergine di oliva

sale

peperoncino ( opzionale)

Realizzazione

Come prima cosa iniziamo pulendo con attenzione i carciofi eliminando le foglie esterne e poi dividendoli prima a metà e poi eliminiamo la barbetta che possiamo trovare all’interno. Mettiamoli nel mentre in un contenitore con acqua e limone, in questo modo non diventeranno neri. Passiamo alle patate. Eliminiamo la buccia e tagliamole a tocchetti anche non troppo piccoli. Dedichiamoci all’aglio e al prezzemolo con il quale andremo a realizzare un trito finissimo. Prendiamo una casseruola e mettiamo all’interno un giro di olio ed il nostro trito. Lasciamo soffriggere per qualche momento. Uniamo i carciofi ed appena sono rosolati aggiungiamo le patate. Amalgamiamo per bene e saliamo. Lasciamo la casseruola scoperta e facciamo andare a fiamma dolce per circa 20 minuti. Se necessario uniamo un po’ di acqua, ma poco alla volta senza esagerare. Il nostro piatto è pronto quando sono ben cotti e tutto è legato insieme.

Come vedi una ricetta super facile ma buonissima. Possiamo accompagnarli con del pesce o della carne, noi vi consigliamo anche delle uova o del formaggio per esaltare il loro sapore!