Carenza di ferro? Altro che carne, sono questi gli alimenti da mangiare per farne il pieno

Se non ami la carne ma devi comunque prendere del ferro da quello che mangi, ecco che cosa scegliere. Buonissimi e facili da reperire, oltre che economici!

Sappiamo molto bene che da quello che mangiamo dipende molto come ci sentiamo e la nostra salute in generale. Dobbiamo mangiare poco ma di tutti i micro nutrienti per far funzionare il nostro organismo che è una macchina perfetta! Ma come possiamo fare se non amiamo particolarmente la carne per avere il ferro?

Noi oggi ti vogliamo indicare degli ottimi sostituti che ci aiuteranno e che hanno anche un costo inferiore. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, andiamo a vedere di quali si tratta.

Cosa mangiare al posto della carne per il ferro? Ecco la risposta!

Sappiamo molto bene che il ferro è molto importante per il nostro organismo perché coinvolto in tanti processi vitali. Come il trasporto dell’ossigeno attraverso il sangue. Una carenza di ferro si fa sentire tramite una stanchezza importante, un senso di affaticamento ed in generale una sensazione di debolezza.

Solitamente le donne dovrebbero assumere circa 18 milligrammi di ferro al giorno mentre gli uomini 8. Sappiamo bene che la carne bovina è la fonte maggiormente conosciuta per questo ma ci sono anche altre ottime fonti. Questo si può rivelare molto utile per chi ha scelto di non mangiare questo tipo di carne, oppure in generale la carne, ma anche per altre motivazioni che possono essere economiche.

Per chi non lo sapesse ci sono due tipi di ferro, l’eme e il non-eme. In primo si trova in modo particolare nei cibi di origine animale come carne, pollo e frutti di mare ed è super assorbito dal nostro organismo. L’altro si trova negli alimenti vegetali ed il corpo lo assorbe leggermente meno. Ecco perché, se abbiamo una dieta a base vegetale, dobbiamo fare attenzione all’apporto totale.

Ma quali alimenti possiamo assumere per avere una assunzione corretta di ferro? Eccoli:

Spinaci . Mezza tazza ci danno 3 mg di ferro ma non solo, sono ricchissimi di altre vitamine come A, C e K.

. Mezza tazza ci danno 3 mg di ferro ma non solo, sono ricchissimi di altre vitamine come A, C e K. Fagioli bianchi . Contengono 3,5 mg di ferro ed hanno anche un buon apporto di proteine e fibre.

. Contengono 3,5 mg di ferro ed hanno anche un buon apporto di proteine e fibre. Cerali arricchiti con ferro . Bastano 3/4 tazze e possiamo arrivare a ben 18 mg di ferro, un quantitativo perfetto per le donne.

. Bastano 3/4 tazze e possiamo arrivare a ben 18 mg di ferro, un quantitativo perfetto per le donne. Bietola . In questo caso abbiamo ben 4 mg di ferro, ma non solo anche calcio, potassio e vitamine.

. In questo caso abbiamo ben 4 mg di ferro, ma non solo anche calcio, potassio e vitamine. Fagioli rossi. Al loro interno hanno 13 g di fibre e 5 mg di ferro.

Al loro interno hanno 13 g di fibre e 5 mg di ferro. Avena . 100 grammi forniscono il 2,2 mg di ferro ma sono ricchissimi di fibre.

. 100 grammi forniscono il 2,2 mg di ferro ma sono ricchissimi di fibre. Riso bianco . L’apporto per il nostro organismo è di 3 mg di ferro su 1/3 di tazza.

. L’apporto per il nostro organismo è di 3 mg di ferro su 1/3 di tazza. Lenticchie . Anche in questo caso mezza tazza ci consente di avere 3,3 mg di ferro che se combinato con il riso arriviamo ad ottime percentuali.

. Anche in questo caso mezza tazza ci consente di avere 3,3 mg di ferro che se combinato con il riso arriviamo ad ottime percentuali. Quinoa. Una tazza sono 3 mg di ferro oltre a potassio, magnesio e fosforo.

Come vedi sono tutti alimenti super facili da reperire e che ci possono dare veramente una mano se non mangiamo carne rossa per qualsiasi motivo. Quindi adesso che conosci questi alimenti iniziali ad inserire nella tua dieta!