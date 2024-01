Carenze igienico sanitarie in un locale della movida, sanzionato il titolare

Nel corso delle giornate del 19 e 20 gennaio c.a. a Latina, in esito a un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a personale della locale Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e sanità, sottoponevano a controllo n. 5 esercizi commerciali ubicati nella zona presidiata da giovani ragazzi “zona movida” sanzionando n. 1 attività commerciale per carenze igienico sanitarie per un importo di euro 1.000,00.

Durante il servizio svolto sono state inoltre controllati n. 63 soggetti e 31 veicoli e sono state elevate n. 2 contravvenzioni al codice della strada.