Carne di bovino Eurospin, è buona o no? Da dove proviene e chi la produce

Ecco chi produce la carne di bovino venduta da Eurospin: filetti, macinato, costati e hamburger del supermercato sono di buona qualità?

Per molti è solo un vecchio luogo comune, per altri continua a essere una verità inconfutabile: la carne del macellaio è davvero migliore di quella venduta al supermercato? Ci si fida di più dei macellai con il pregiudizio che possano spesso offrire carne più fresca e proveniente da allevamenti locali e che sappiano poi fornire informazioni più dettagliate sull’origine e il trattamento del prodotto… Tutto ciò è vero fino a un certo punto.

Da anni, molti supermercati hanno smesso di vendere prodotti di macellazione di alterna qualità e di limitare la loro proposta alla commercializzazione di tagli confezionati e quindi sottoposti a processi di conservazione più lunghi. Eppure il prezzo di vendita finale sembra ancora confermare il fatto che dal macellaio si trovino prodotti migliori: le carni di bottega vengono vendute a prezzi generalmente più alti rispetto a quelli proposti dai supermercati.

Ciò tuttavia non significa che i supermercati non possano proporre prodotti di eccellenza. Anzi, è provato che la carne venduta da alcune catene sia al top per controlli di qualità e garanzie di tracciabilità. I supermarket devono infatti seguire protocolli più rigidi nel trattamento e nell’esposizione dei prodotti. I prezzi più competitivi sono quindi giustificati dall’acquisto in grandi quantità e dagli accordi speciali fra produttori e distributori.

La qualità della carne venduta da Eurospin

Anche Eurospin si fregia di poter offrire alla clientela carne bovina di qualità a un prezzo competitivo. Ma siamo davvero sicuri che questi tagli siano buoni? Per quanto riguarda la provenienza, Eurospin rifornisce i suoi scaffali sia da allevamenti italiani che europei. Gli allevamenti italiani sono spesso situati in regioni con una lunga tradizione zootecnica come l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto. Poi, molta carne arriva dalla Francia, dalla Polonia o da grandi produttori tedeschi e olandesi.

I produttori della carne di Eurospin includono marchi noti e allevatori locali. Si va quindi da label familiari al grande pubblico come Bottega del Gusto, Buon Pascolo e Wurstel Tobias (che sono affiliati a grandi aziende come Fiorucci, Montana e Amadori) ad allevamenti più piccoli ma certificati italiani, francesi o tedeschi.

Per esempio, il biancostato di bovino adulto bollito proviene da un capo nato, allevato, macellato e selezionato in Francia e poi prodotto nello stabilimento di Eurospin di San Martino in provincia di Verona. L’arrosto magro è tutto italiano. E lo stesso si può dire dei bocconcini. Le costate con osso bovino adulto vengono invece dalla Francia.