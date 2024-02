Carnevale 2024 nel Golfo: tutti gli eventi

Il Carnevale 2024 nel Golfo di Gaeta si prospetta un’esperienza decisamente stimolante, con una serie di allegri eventi che coinvolgeranno le località di Gaeta, Formia, Scauri, Itri, Sperlonga e Fondi. Con una ricca varietà di manifestazioni culturali, spettacoli, sfilate di maschere e tanto altro ancora, il Carnevale si presenta come un’occasione imperdibile per immergersi nella tradizione e nella festa più colorata dell’anno nell’incantevole cornice del Golfo.

A Formia il Carnevale è iniziato già da domenica 4 febbraio, con l’evento “Grosso, grasso carnevale” presso il parco De Curtis di Gianola. I divertimenti proseguiranno giovedì 8 febbraio con il “Comitato Le Tre Torri” che presenterà l’evento “Happy Carnival” presso la Villetta Comunale di Formia, dalle 15:00 alle 18:00. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera festosa del Carnevale e godersi una giornata all’insegna del divertimento. Tra le attrazioni in programma, animazione, gonfiabili e truccabimbi faranno la gioia dei più piccoli. Domenica 11 e martedì 13 ci sarà il gran finale con le due parate cittadine da Piazza Mattej a Largo Paone.





Sabato 10 febbraio il carnevale a Gaeta promette di regalare emozioni e spettacolo per tutta la famiglia. A partire dalle ore 15:00, Corso Cavour sarà il palcoscenico di una straordinaria sfilata di maschere, curata dall’Associazione “Vivere in una Favola”. Dai personaggi più fantastici ai costumi più creativi, l’atmosfera si riempirà di colori e sorrisi, incantando grandi e piccini. Ma le sorprese non finiscono qui! In Via Indipendenza e nella suggestiva Piazza Capodanno, dalle 15:00 alle 19:30, lo spettacolo continua con il coinvolgente Snake&Fire Show, dove abilità e magia si mescolano in un’esplosione di fuochi e serpenti danzanti. L’Associazione Ricreativa “Divertiamoci” farà ballare i più piccoli con animazioni e baby dance, mentre il The Greatest Bubble Show stupirà con giochi di bolle di sapone di ogni forma e dimensione, trasformando la piazza in un magico regno incantato.

Anche a Scauri la giornata di sabato 10 febbraio sarà il trionfo dei festeggiamenti carnevaleschi. A partire dalle 14:30, Piazza Giovanni Paolo II sarà il punto di ritrovo per gruppi di animazione e maschere, pronti a dare il via a un’indimenticabile giornata di divertimento. Alle 15 partirà il corteo, accompagnato da esibizioni di artisti di strada e street band, che trasformeranno ogni passo in una vera e propria danza di colori e suoni. Lungo il percorso, i visitatori potranno godersi lo spettacolo del ventriloquo Antonio Diana, insieme al mago Alivernini e ai Clowndestini Julius & Pipost. A partire dalle 16:00, l’atmosfera si farà ancora più coinvolgente in Piazza S. Albina e lungo Via Italo Balbo, dove si terranno performance di Bubble Show, Cyr Wheel, Fire Performance e Trampolieri, regalando agli spettatori emozioni uniche e indimenticabili. Il carro del gruppo “I Ragazzi della Fontana” chiuderà in bellezza la giornata con musica dance ed animazione. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà lunedì 12 febbraio.

ll Carnevale a Itri si prepara a regalare due giornate indimenticabili, cariche di divertimento e allegria per grandi e piccini. Domenica 11 febbraio, alle 14:30, via Don Virgilio Mancini diventerà il punto di partenza per una spettacolare sfilata in maschera dei carri allegorici, che attraverseranno le pittoresche strade del paese. Martedì 13 febbraio, alle 14:30, la gioia del Carnevale riprenderà con un nuovo raduno in via Don Virgilio Mancini, dando il via alla seconda sfilata in maschera dei carri allegorici. A conclusione della festa, tutti sono invitati a partecipare alla celebrazione in Via S. Apollonia presso le Scuole, dove l’energia del “Dj Hofman” e la voce di “Mary Trani” trasformeranno la strada in un palcoscenico di divertimento e spensieratezza, chiudendo il Carnevale a Itri con una nota di allegria e festa.

Il Carnevale a Sperlonga promette emozioni senza fine con due fantastici carri a tema, giochi e tante sorprese per tutta la famiglia! Alle 15:30 di domenica 11 febbraio, la festa prenderà il via con la partenza da Piazza Europa, per portare i partecipanti in un viaggio nel mondo dei supereroi. Il percorso culminerà in Pista in Via C.Colombo, dove proseguiranno i festeggiamenti. Martedì 13 febbraio, la magia continuerà con un’altra entusiasmante giornata dedicata alle avventure nel Paese delle Meraviglie, promettendo ancora una volta un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. In caso di pioggia nessun problema, perché la festa si trasferirà nella palestra della scuola elementare/media, assicurando divertimento garantito indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

A Fondi il Carnevale è pronto a coinvolgere grandi e piccini in due giornate indimenticabili: il 13 e l’11 febbraio, con inizio alle 15:00. Il cuore pulsante di queste celebrazioni sarà Piazza IV Novembre, dove un vasto palco accoglierà i festeggiamenti con balli, coriandoli e stelle filanti. Ma prima di raggiungere la piazza, un allegro corteo partirà dal Palazzetto dello Sport, animando le vie di Corso Appio Claudio e via Degli Osci fino alla pittoresca chiesa di San Francesco. Non mancheranno acrobati, gonfiabili, performance musicali dal vivo e teatrini. Un tocco di nostalgia sarà dato dai mezzi d’epoca che sfileranno al ritmo degli organetti del Maestro Marco Iannucci. Le esibizioni delle scuole di danza come Sabor dei Caraibi, Red Latin, Butterfly, Simona Kaos e Top Dance Fondi allieteranno i pomeriggi. E al termine della festa di martedì 13 febbraio, ci sarà la tradizionale premiazione della mascherina più bella. Gli interessati possono iscriversi direttamente in Piazza IV Novembre, domenica fino alle 17:00 e martedì fino alle 16:00. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 18 febbraio. E non è tutto: martedì 13 febbraio, nel cuore storico della città, si terrà anche il “Carnevale al Centro”, con un’ampia gamma di attività in Corso Appio Claudio, organizzato dall’Associazione “Utopia”, in collaborazione con i commercianti del Centro Storico e il patrocinio del Comune di Fondi, con chiusura alle 19:30.