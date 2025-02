Carta spesa 2025: ecco quando arriva la nuova ricarica

Il Governo di Giorgia Meloni, anche per il 2025, ha riconfermato la Carta spesa. Ma quando arriverà la nuova ricarica? Vediamo tutto nei dettagli.

Con grande gioia di molte famiglie, il Governo di Giorgia Meloni, tra i tanti bonus riconfermati per quest’anno con la manovra di Bilancio, ha dato il via libera anche alla Carta spesa, meglio conosciuta come Carta Dedicata a Te. Il sussidio, nato nel 2023, verrà quindi erogato anche per il 2025 ai nuclei familiari che soddisferanno i requisiti richiesti.

Si tratta di un sussidio messo in campo per sostenere le famiglie maggiormente esposte al rischio di povertà ed è stato pensato per l’acquisto di beni di prima necessità. Inizialmente con la Carta spesa si potevano acquistare solo i generi alimentari mentre, dallo scorso anno, è possibile comprare anche carburanti per l’automobile o, in alternativa, biglietti per i mezzi del pubblico trasporto.

Anche l’importo del beneficio è stato modificato nel corso di questi due anni passando da 382,50 euro a famiglia a 460 per arrivare, infine, a 500 euro a nucleo familiare. Nonostante l’Esecutivo abbia riconfermato l’agevolazione, le famiglie, per il momento, non hanno ancora ricevuto la nuova ricarica. Nel prossimo paragrafo scopriamo quando arriverà.

Carta spesa: quando verranno accreditati i 500 euro alle famiglie

Anno nuovo e pioggia di bonus per le famiglie in difficoltà! Tra i tanti sussidi riconfermati dal Governo c’è anche la Carta spesa o Carta Dedicata a Te che, anche per il 2025, avrà un importo di 500 euro a famiglia. Di seguito vediamo quando verranno accreditati i soldi.

Come già gli anni scorsi, anche quest’anno non sarà necessario inoltrare alcuna richiesta. L’Inps provvederà a verificare i requisiti delle famiglie iscritte nel registro dell’anagrafe e poi comunicherà ai vari Comuni le liste dei beneficiari i quali, se non hanno mai ricevuto prima la Carta spesa, dovranno andare in Posta a ritirarla altrimenti riceveranno l’accredito sulla medesima Card del 2024. Per avere diritto a questo aiuto occorre soddisfare questi requisiti:

Isee non superiore a 15.000 euro;

famiglia composta da almeno tre persone;

nessun componente del nucleo familiare deve essere percettore di Assegno di Inclusione, Naspi o altre indennità di disoccupazione.

Come specificato nel paragrafo precedente, i soldi della Carta spesa potranno essere utilizzati per acquistare cibo, carburanti per l’auto oppure biglietti per prendere i mezzi pubblici. Non si possono, invece, acquistare medicinali né pagare le bollette delle utenze domestiche e, naturalmente, non si può usare la Carta spesa per acquistare fumo o bevande alcoliche.

Ma quando arriverà la ricarica della Carta Dedicata a Te? La data ufficiale non è ancora stata comunicata ma si presume che l’accredito verrà effettuato entro la fine del mese di febbraio. Si ricorda che, entro il 28 febbraio 2025, dovrà essere speso tutto il credito della Carta spesa del 2024 oppure andrà perso definitivamente.