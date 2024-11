“Carte consegnate agli avvocati”: è divorzio fra Harry e Meghan

Harry e Meghan, “Carte consegnate agli avvocati”: aria di divorzio per la coppia reale?

Sono forse i membri più chiacchierati della Royal Family inglese: Harry e Meghan, da qualche anno a questa parte, tengono catalizzata l’attenzione del mondo intero. Dal matrimonio da fiaba che ha fatto sognare alla nascita del primogenito, Archie, per poi arrivare alla decisione di trasferirsi in America e abbandonare gli impegni “royal”, facendo un passo indietro nei confronti della corona. Sono molti gli episodi che hanno tenuto col fiato sospeso e lasciato a bocca aperta non solo i sudditi e, adesso, una voce insistente punta ancora una volta i riflettori su di loro: c’è aria di divorzio?

Certo, non sarebbe la prima volta che una tale indiscrezione vedrebbe la luce né, tanto meno, Harry e Meghan sarebbero la prima coppia celebre (royal o meno) protagonista di simili speculazioni. Eppure, agli occhi attenti del mondo non sarebbero passati inosservati alcuni dettagli che avrebbero acuito il dubbio ormai insinuato da tempo da “voci di corridoio”. Cosa sta succedendo?

Aria di divorzio per Harry e Meghan?

Il documentario Netflix, l’intervista con Oprah, il libro “Spare”: sono episodi che non sono certo passati inosservati e che avrebbero acuito quel divario (o quella frattura) venutasi a creare tra la famiglia reale inglese e il secondo genitori di Carlo e la relativa consorte. Eppure, da tempo circolano voci riguardo un possibile riavvicinamento, come di un desiderio di Harry di far ritorno a Londra. In questo calderone di indiscrezioni, una spicca su tutte: un eventuale divorzio da Meghan.

A quanto pare, a gettare benzina sul fuoco ci avrebbero pensato i vari impegni che hanno visto i due separati e lontani. Harry, a New York, a Londra e perfino in tv e Meghan, a Los Angeles. Per chi era abituato a vederli insieme, sempre mano nella mano, qualche dubbio ha fatto capolino. E, sebbene le voci di una possibile rottura sarebbero sempre prontamente smentite da “fonti vicine” alla coppia, tali dubbi permarrebbero.

Tanto che ci sarebbe chi avrebbe ipotizzato che Harry avrebbe: “già presentato le carte agli avvocati”. Si tratta, ovviamente, anche in questo caso di un’indiscrezione che non trova conferme. E se c’è chi ipotizza che i due abbiano imboccato una strada “come singoli individui e non più solo come coppia”, d’altra parte arrivano voci su “nuove iniziative da condurre insieme”. Quale sarà la verità? Potrà dirlo, probabilmente, solo il tempo.