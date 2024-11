Casa a Prima Vista, Blasco svela la richiesta più folle e macabra: “Ho fatto un passo indietro”

Casa a Prima Vista, Blasco Pulieri svela qual è stata la richiesta più incredibile mai ricevuta sul lavoro: “Ho fatto un passo indietro”

Casa a Prima Vista è la nota trasmissione di Real Time, diventata nell’ultimo periodo un vero e proprio fenomeno di massa. Sempre più persone infatti si sono appassionate al format incentrato sulla sfida fra tre agenti immobiliari che devono trovare la casa perfetta per gli acquirenti di ogni puntata.

Il programma si svolge principalmente in due città italiane: a Milano, dove operano i simpaticissimi Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico, e a Roma, dove troviamo il mitico trio formato da Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri.

Ed è proprio quest’ultimo che in un’intervista rilasciata a Fanpage ha svelato qual è stata la richiesta immobiliare più assurda mai ricevuta nel corso della sua carriera.

Casa a Prima Vista, Blasco svela la richiesta più folle e macabra mai ricevuta: da non credere

Blasco Pulieri, uno dei protagonisti di Casa a Prima Vista Roma, ha iniziato la sua carriera come conduttore televisivo, ma dopo qualche tempo ha deciso di seguire un percorso professionale più stabile proprio nel settore immobiliare, senza immaginare che anni dopo sarebbe tornato in tv con un format di successo.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Blasco ha parlato sia della trasmissione, sia della sua vita professionale e privata. In particolare, ha lasciato tutti quanti senza parole un’incredibile rivelazione fatta a proposito di quella che è stata senza dubbi la richiesta immobiliare più folle e macabra mai ricevuta. Sapete già che cosa gli è capitato una volta?

In generale, l’agente ha raccontato di aver ricevuto le richieste più strane soprattutto da acquirenti stranieri. Come ad esempio la richiesta di appartamenti con piscine sui tetti a Roma, una caratteristica più comune a Milano che nelle antiche strutture della capitale. Ma nulla a confronto di ciò che gli avrebbe chiesto un conte agli arresti domiciliari.

“Un conte mi chiese di vendere la casa dove sparò a sua moglie”. Ha dichiarato Blasco. L’agente, con sua grande sorpresa, aveva di fatto scoperto proprio durante la visita presso la villa ad Olgiata, una frazione di Roma, che il proprietario di casa aveva sparato alla moglie in cucina. Decisamente un macabro aneddoto che l’ha portato a fare un passo indietro. “Dopo quell’episodio, ho fatto qualche passo indietro e me ne sono tornato in agenzia”. Ha rivelato.

Fra le varie indiscrezioni, Pulieri ha inoltre raccontato che la vendita più cospicua che sia mai riuscito a realizzare nella sua carriera riguarda un appartamento con terrazza sempre a Roma, in Piazza Trilussa, venduto per circa un milione e mezzo di euro. Che dire? Un vero affare!