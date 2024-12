Casa a Prima Vista, Corrado Sassu ha un messaggio “per i giornalisti”: è su tutte le furie

Corrado Sassu, protagonista di “Casa a prima vista” ha scelto di sfogarsi sul web mandando un messaggio ai giornalisti, che era per lui fondamentale.

In Tv si ha spesso paura di lanciare nuovi format, temendo che magari possano piacere poco a chi preferisce seguire qualcosa di consolidato, pensando così di fare un investimento sbagliato. Non è detto però che tutto vada sempre male, a volte si riesce a colpire nel segno anche con qualcosa di innovativo, come accaduto a Discovery con “Casa a prima vista”, in onda su Real Time e ritenuto un esperimento riuscito in questo 2024 che si sta per concludere.

Il reality ha per protagonisti sei agenti immobiliari divisi tra Milano e Roma, che fanno effettivamente questa professione, quindi in grado di capire bene cosa cerchino i clienti, per questo sono pronti ad aiutare chi vuole una nuova abitazione il più possibile corrispondente ai suoi gusti, spesso senza grandi problemi di budget.

Il pubblico che segue assiduamente il programma conosce bene i loro nomi, a Milano troviamo Gianluca Torre insieme a Ida Di Filippo e Marianna D’Amico, mentre a Roma ci sono Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu. Tutti sono certamente popolari, anche se quest’ultimo è uno di quelli che ama maggiormente utilizzare il suo profilo social, con un notevole numero di follower che apprezzano i suoi post.

Il forte messaggio social di Corrado Sassu di “Casa a prima vista”

Essere popolari grazie a un programma Tv permette certamente di farsi conoscere da chi lo segue assiduamente. A volte però la popolarità può arrivare anche “di riflesso”, grazie ai giornali che parlano della trasmissione o agli utenti che scelgono di commentarla sui social, a quel punto anche chi non l’ha vista prima può essere interessato a saperne di più e magari diventare telespettatore a sua volta.

Questo vale anche per “Casa a prima vista”, format cresciuto di puntata in puntata, che tanti scelgono di guardare anche solo per lustrarsi gli occhi così da ammirare le case mostrate ai partecipanti, destinate però a restare un sogno per molti per l loro costo esorbitante.

Uno dei protagonisti, Corrado Sassu, usa però il suo profilo Instagram anche per parlare della sua attività, così che gli utenti possano sapere meglio in cosa consista e sapere come rapportarsi con i suoi colleghi se dovessero averne bisogno. In alcuni momenti è lui però a utilizzare questo canale per “scopi personali” quando lo ritiene necessario e ha la necessità di mandare un messaggio che ritiene importante.

Questa volta l’agente immobiliare, che ha dimostrato di avere una notevole passione per il suo lavoro, ha scelto di rivolgersi direttamente ai giornalisti, con un tono anche piuttosto indispettito, così da fare sapere qualcosa che non ha gradito, ma che in diversi addetti ai lavori hanno fatto. Lui ora esige rispetto e precisione, cosa che invece, a suo dire, non sempre c’è stata, per questo non ha esitato a parlare.

In realtà, non si è trattato di niente di gravissimo, ma di qualcosa che lui riteneva fosse utile fosse chiaro a tutti. Il riferimento è a chi ha riferito quale fosse la sua data di nascita, ma in modo scorretto: “Questa storia è per tutti i giornali, i giornalisti e le testate – ha dichiarato Sassu -. Quando mi menzionate negli articoli, a me fa molto piacere. Mi fa molto piacere rilasciare anche interviste, ma io non ho 34 anni. Io sono del 23 agosto 1991, quindi – ha concluso – Io ne ho 33. Ao: che me invecchiate???”.

Forse un piccolo gesto vanesio, come può accadere a chi non riesce a gestire la popolarità inaspettata che lui sta ottenendo in questo periodo, che molti possono in fondo perdonargli.