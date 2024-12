Caschetto biondo cortissimo: Leyla di Endless Love fuori dal set è irriconoscibile

Hai amato la serie televisiva che arriva dalla Turchia? Devi conoscere Layla nella sua vita privata. Completamente diversa! Anche il colore dei capelli.

Negli ultimi anni le serie che arrivano da questa bellissima terra hanno conquistato in modo incredibile un numero enorme di telespettatori. I motivi sono moltissimi. Iniziando dalla bravura degli interpreti, passando per le trame super intrecciate e per finire ai mille colpi di scena che ci sono giorno per giorno.

Noi oggi ti vogliamo far conoscere l’attrice che presta il volto a Leyla di Enldess Love. Nella sua quotidianità è completamente una persona diversa dal suo personaggio. Scopriamola subito!

Altro che Leyla di Endless Love, ecco com’è veramente la sua attrice

Siamo abituati a vedere l’attrice Zerrin Tekindor dare il volto a Leyla in Endless Love. La prima messa in onda, per quanto riguarda l’Italia risale al 11 marzo del 2024. Una serie super romantica che è stata trasmessa su Star Tv in Turchia dal 14 ottobre 2015 al 21 giungo del 2024. Questo ci fa capire che ci sono moltissime puntate.

La soap è stata venduta in ben 110 paesi ed ha conquistato anche un Emmy Awars nel 2017. La storia narra di due ragazzi che vivono un amore impossibile per via delle grandi differenze sociali. Tra i tantissimi protagonisti troviamo anche la nostra amata attrice Zerrin. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Diciamo che ha iniziato studiando teatro al Conservatorio State dell’Università di Hacettepe. Studia, nello stesso momento anche pittura alla Scuola di Belle Arti dell’Università di Bilkent e presso l’Halil Akdeniz Workshop tra il 1990 e il 1994. In questo momento continua con tutte e due le carriere ovvero quella da attrice e pittrice.

Dal 1992 ci sono state ben diciannove mostre personali. Non male! Ma quali film ha interpretato, oltre alla serie Kara Sevda, ovvero il nome originale di Endless Love? Possiamo ammirarla in Pek Yakında del 2014 o in Three Thousand Years of Longing del 2022. Nel mentre ci sono altri film e fiction, ovviamente.

E per quanto riguarda la sua vita privata? Sappiamo che ha un figlio che si chiama Hira avuto con l’attore Çetin Tekindor ma non si capisce se siano ancora una coppia oppure no. Arriviamo però al suo cambiamento. Siamo abituati a vederla con i capelli corti ma con un colore tra il castano ed il ramato.

Nella fotografia pubblicata sul suo profilo social la possiamo ammirare con un biondo chiarissimo che lascia senza parole e le dona davvero molto. Il suo volto sembra brillare di luce nuova. E voi cosa ne pensate di questa particolare versione dell’amata attrice di Endless Love?