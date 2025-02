Fa tanto rumore questa spy story che vede Marcell Jacobs come parte lesa ed un insospettabile come il fratello di Filippo Tortu in qualità di mandante.

Ha fatto molto rumore la vicenda che ha visto coinvolto suo malgrado Marcell Jacobs. Il due volte vincitore dell’oro olimpico, con le due medagli conquistate sia nei 100 metri che nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020 (in realtà 2021 a causa della pandemia, n.d.r.) avrebbe effettivamente subito degli episodi di spionaggio. Ed autore dell’iniziativa è Giacomo Tortu, fratello di Filippo Tortu che pure vinse l’oro nella staffetta alle Olimpiadi in Giappone.

Caso Jacobs, il fratello di Filippo Tortu indagato per averlo spiato – gazzettinodelgolfo.itLa vicenda è decisamente spinosa e vede la Procura di Milano attiva. Quest’ultima ha ufficialmente iscritto Filippo Tortu nel registro degli indagati. A confermare il tutto sono diverse agenzie di stampa e testate giornalistiche, che parlano di Giacomo Tortu indagato per presunti reati legati a intercettazioni abusive, in un filone che coinvolge una rete di cyber-spie.



Marcell Jacobs vittima di questa iniziativa

La situazione è emersa in modo drammatico quando il quotidiano “Il Fatto Quotidiano” ha pubblicato un articolo che menzionava un verbale dell’ex super poliziotto, Carmine Gallo. Il nome di quest’ultimo è noto per essere stato tirato in ballo come autore di una serie di casi di accessi non autorizzati nei conti bancari di numerosi vip della politica, dello spettacolo e dello sport. In questo documento, Gallo ha dichiarato che Giacomo Tortu avrebbe tentato di ottenere informazioni riservate nell’autunno del 2021.

Le informazioni in questione riguardano non solo i risultati delle analisi del sangue di un altro atleta di spicco, Marcell Jacobs, ma anche dettagli sulle comunicazioni tra Jacobs e il suo entourage. Questa vicenda ha suscitato un forte interesse nel panorama sportivo e mediatico. Sia per il nome noto coinvolto che per le implicazioni legali e morali che essa comporta. Il mondo dello sport, spesso considerato un campo di competizione leale e sana, è ora scosso da accuse di pratiche illecite che potrebbero compromettere l’integrità degli atleti.

Le intercettazioni abusive, in particolare, sono un tema di grande rilevanza legale. Queste attività, se provate, non solo violerebbero la privacy degli individui coinvolti, ma potrebbero anche minacciare la reputazione di coloro che sono stati colpiti da tali azioni. Nel contesto sportivo, dove la fiducia e la reputazione sono fondamentali, queste accuse possono avere conseguenze devastanti.

Com’è attualmente la situazione

Giacomo Tortu, da par suo, ha fino ad ora mantenuto il silenzio riguardo a queste affermazioni. Il suo legame con il fratello Filippo, che ha raggiunto la fama internazionale grazie ai suoi successi sportivi, aggiunge un ulteriore strato di complessità a questa situazione. La possibilità che un atleta, o i suoi familiari, possano essere coinvolti in attività illecite solleva molti interrogativi. E senz’altro apre una pagina certamente non bella sia sul mondo dello sport che, a questo punto, anche del sociale.

Chiunque può essere sottoposto a controlli a sua insaputa, a questo punto. L’attenzione mediatica su questa vicenda è destinata a crescere, specialmente con l’avanzare delle indagini e l’emergere di ulteriori dettagli. Le autorità stanno esaminando con attenzione le dichiarazioni di Gallo e altri testimoni, nel tentativo di chiarire la natura delle richieste fatte da Giacomo Tortu e il contesto in cui sono avvenute.

La questione delle cyber-spie e delle intercettazioni in ambito sportivo è di per sé un tema di grande attualità. Con l’avvento della tecnologia e la crescente interconnessione, le pratiche di sorveglianza e di raccolta di informazioni in modo illecito sono diventate più comuni, sollevando preoccupazioni etiche e legali. Altrettanto clamoroso è anche quanto sta succedendo a Jannik Sinner, dopo la presa di posizione inusitata della WADA.