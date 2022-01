Castelforte, errore di calcolo nelle operazioni elettorali: Antonio Rossillo vince il ricorso e diventa consigliere comunale

Antonio Rossillo consigliere comunale di Castelforte. Rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Golino, Rossillo ha vinto il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, che accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati e corregge il risultato delle elezioni municipali di Castelforte del 3 e 4 ottobre 2021, proclamandolo eletto a consigliere in luogo di Antonio Saltarelli.

Secondo quanto riportato nella sentenza sul ricorso numero di registro generale 735 del 2021, la carica di consigliere comunale di Antonio Saltarelli sarebbe stata disposta sulla base di un errore materiale di calcolo, in quanto a pag. 44 del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 4 detto candidato, anche egli incluso nella lista n. 2 “Castelforte rinasce”, che sosteneva il neo sindaco Angelo Felice Pompeo, risulta aver ottenuto 4 voti di preferenza, laddove nella successiva trascrizione operata nel foglio n. 2 del verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni gliene sono stati impropriamente attribuiti 24.

Cambia, quindi, la graduatoria e il primo dei non eletti subentra in Consiglio Comunale.