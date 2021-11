Castelforte firma il Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere

“Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle donne, comunico di aver sottoscritto, ieri mattina, il Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). E’ un atto importante perché ci impegna ad operare per la Prevenzione, la Protezione delle vittime, il Perseguimento dei colpevoli e l’attuazione di Politiche integrate. La nostra Giunta Comunale è formata da due donne e due uomini e tra i miei incaricati c’è una donna alle Pari Opportunità. Ma non basta, dobbiamo fare di più. Il Convegno di martedì 30 novembre presso l’Istituto Omnicomprensivo, lo scoprimento di una “Panchina rossa” nella Villa Comunale e la diffusione anche attraverso una locandina del 1522 (attivo h24) sono ulteriori segnali di un vero e proprio disegno strategico che deve trovare strade e sentieri per promuovere una vera crescita sociale e culturale di cui l’intera società ha bisogno per realizzare l’effettiva parità tra donne e uomini. Infine colgo l’occasione offerta da questa “Giornata” per ringraziare, ancora una volta, tutti quanti si sono impegnati e lo stanno facendo ancora con forza e determinazione per lanciare e rilanciare questa importante tematica che è trasversale ad ogni ambito di vita e di impegno sociale, politico e culturale”.

Angelo Felice Pompeo – Sindaco