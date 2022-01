Castellone, lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione

Il Comune di Formia sta eseguendo una serie di lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione. Oggi i tecnici della ditta appaltatrice hanno provveduto al ripristino dell’impianto di via Pietra Composta (spento da circa un anno) che interessa da vicino anche il tratto di via Olivetani. Nei prossimi giorni si provvederà a risolvere anche la situazione relativa all’impianto esistente presso la rotatoria di Santa Croce, uno dei nodi strategici della città. Il personale tecnico della ditta incaricata insieme al settore manutenzione del dipartimento dei Lavori Pubblici stanno attuando un monitoraggio a 360° sull’intero territorio per il miglioramento e il potenziamento della pubblica illuminazione.