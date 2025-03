C’è chi usa ancora la candeggina per smacchiare la biancheria ingiallita: io faccio così e credimi, risplende

Se pensi che con la candeggina puoi smacchiare la biancheria ingiallita ti sbagli di grosso: con questo sistema naturale torna a splendere come una volta.

Spesso capita che lavaggio dopo lavaggio la biancheria tenda ad ingiallirsi. Si tratta di un problema molto comune che può avere a che fare con diverse cause. Ad ogni modo, molte persone pensano che il sistema più efficace per far tornare tovaglie e lenzuola belle bianche sia utilizzare la candeggina. Invece si sbagliano di grosso!

Forse nessuno te l’ha mai detto prima, ma esistono alcuni rimedi naturali e a costo zero che possono aiutarti a risolvere la questione in maniera ancora più efficace. Quando scoprirai quanto è semplice far risplendere il bucato utilizzando degli ‘ingredienti’ che hai già in casa non riuscirai proprio a crederci!

Come far tornare a risplendere la biancheria ingiallita: non ti serve la candeggina

Ancora usi la candeggina per smacchiare la biancheria ingiallita? Forse è perché non hai mai provato uno di questi sistemi ancora più efficaci. Innanzitutto, sono ottimi perché sfruttano solo ingredienti naturali che hai già in casa e poi funzionano davvero! Un primo rimedio della nonna a dir poco infallibile è pretrattare il bucato prima di metterlo in lavatrice.

Immergi i capo in una bacinella con dentro acqua, sale grosso e bicarbonato di sodio (per ogni litro d’acqua basteranno 2 o 3 cucchiai di bicarbonato e sale, in alternativa puoi usare anche l’aceto bianco). Lascia tutto in ammollo per una notte intera e, trascorso il tempo necessario, lava la biancheria in lavatrice a 50 gradi. Per un effetto smacchiante ancora più potente, puoi aggiungere alla vaschetta del detersivo pure un po’ di soda per uso domestico o del succo di limone.

Un’altra soluzione efficacissima è mettere i panni in ammollo in una bacinella d’acqua e cremor tartaro. Se poi i capi sono molto macchiati, puoi farli bollire a fuoco medio in una pentola con acqua sale e succo di limone per 20 minuti. Se l’alone giallo è circoscritto puoi applicare su di esso un composto pastoso a base di scaglie di sapone di Marsiglia, bicarbonato e sapone liquido per piatti.

Vedrai, grazie a questi consigli il tuo bucato tornerà bello bianco come un tempo! Ma non è tutto, perché se vuoi prevenire l’ingiallimento a monte devi anche adottare qualche semplice accorgimento. Quando stendi le lenzuola, per esempio, non farlo a diretto contatto con i raggi del sole. In più, ricordati di far arieggiare periodicamente la biancheria di cotone. Questo piccolo trucchetto eviterà che si formino quelle odiose macchie gialle tanto difficili da rimuovere.