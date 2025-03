C’è posta per te, com’è finita tra le cognate Anna e Cristina: la svolta inaspettata della settimana scorsa e le anticipazioni di stasera

Una svolta nel finale della storia di Anna e Cristina nella scorsa puntata di C’è posta per te: ecco come è finita e cosa accadrà questa sera.

Grande successo per le puntate di C’è posta per te, che si conferma uno dei programmi pi seguiti e amati della storia della televisione. Ogni sabato, Maria De Filippi dà appuntamento al pubblico per raccontare le storie d’amore e i contrasti familiari all’interno dello studio, con la speranza che ci possa essere una risoluzione pacifica dei conflitti.

Sabato scorso è andato in onda su Canale 5 il settimo appuntamento del people show di questa stagione televisiva. Una serata che ha visto come ospiti due grandi nomi, soprattutto per Napoli, visto che come “regalo” sono stati chiamati Gigi D’Alessio e Romelu Lukaku, i quali hanno utilizzato parole importanti e di supporto. Una delle storie che più ha appassionato i telespettatori è stata quella delle cognate Anna e Cristina che hanno lasciato tutti senza parole, soprattutto per il finale inaspettato.

C’è posta per te, la storia delle cognate Anna e Cristina: la scelta finale

A scrivere alla redazione di C’è posta per te è stato Raffaele con la speranza di ricucire il suo rapporto con il fratello Antonio, cessato nel 2023 dopo la morte del padre. Ma questo conflitto dura da anni e coinvolge anche le rispettive mogli, Cristina e Anna. Raffaele ha rimproverato al fratello di essere stato assente durante la malattia sia del padre che della madre, un periodo in cui aveva bisogno dell’appoggio fraterno.

Raffaele imputa alla cognata Anna anche il fatto di non aver mai spronato il marito a non andare a trovare il padre e non portargli i bambini. Anche Cristina ha preso parola nel sottolineare che non hanno ricevuto nemmeno una telefonata. Anna però prende la parola e si oppone a quello che stanno dicendo i cognati, sottolineando che è tutto falso perché spiega che ogni tanto andavano a trovare l’uomo e che nessuno li aveva avvisati della malattia.

Il confronto tra i due fratelli e le cognate degenera in un fervente botta e risposta fatto con rinfacci e accuse reciproche, tanto da raccontare che il giorno del funerale del padre Cristina e Anna sono arrivate quasi alle mani. Alla fine, nonostante le tensioni alle stelle, Raffaele tenterà un ultimo approccio per riavvicinarsi al fratello. Inizialmente Anna apparirà distaccata, sottolineando di non voler niente a che fare con la cognata. Tuttavia, poi Raffaele e Antonio decideranno di aprire la busta.

C’è posta per te, anticipazioni puntata di sabato 8 marzo: gli ospiti

In queste puntate di C’è posta per te, i telespettatori hanno visto l’arrivo in studio di numerosi personaggi famosi. Nella prima puntata ci sono stati Antonino Cannavacciuolo e Dusan Vlhaovic, poi ci sono stati anche Stefano De Martino, Matteo Berrettini, Annalisa ed Alvaro Morata. Hanno preso parte all’edizione anche Al Bano, Paolo Bonolis, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Mahmood e Paulo Dybala. Nell’ultimo appuntamento, invece, ci sono stati Gigi D’Alessio e l’attaccante Lukaku.

Questa sera, sabato 8 marzo, andrà in onda l’ottava puntata del people show di Canale 5 a partire dalle ore 21:30, dove Maria De Filippi racconterà nuove storie, portando sul piccolo schermo grandi emozioni. Tra gli ospiti attesi in puntata ci saranno l’attore Michele Morrone, che sarà alla sua seconda partecipazione, e Stash dei The Kolors, che invece arriverà nel programma per la prima volta.