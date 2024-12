Cercavo un modo per far brillare le pentole in acciaio senza comprare prodotti: il metodo della nonna mi ha salvata

L’idea geniale che arriva dalla nonna per avere pentole perfette senza troppa fatica. Scopriamo subito di che cosa si tratta. Metodo super economico.

In cucina utilizziamo le pentole o le padella per cucinare e servire dei manicaretti alla nostra famiglia. Sappiamo molto bene però che, con il passare del tempo, ma anche per colpa della fiamma stessa, le nostre pentole si anneriscono o si macchiano. In commercio ci sono molti prodotti che potremmo utilizzare ma non sempre il risultato promesso è quello che avviene.

Ecco quindi che ricorreremo ai consigli della nonna perché loro sanno veramente cosa possiamo fare. Quindi non ci dilunghiamo e vediamo cosa si serve, o meglio come utilizzarlo in questo caso.

Pentole perfettamente lucide con il metodo della nonna

In casa ci sono, oltre alle pentole, tantissimi altri oggetti d’acciaio. Basti pensare al rubinetto, al lavello, alle posate. Ecco quindi che tutto deve essere splendente. Ma come possiamo farlo senza utilizzare troppo tempo, diciamo sprecandolo? Oltre all’utilizzo di mille prodotti commerciali?

Ma per questo ci siamo qui noi che vi ricordiamo i mitici rimedi della nonna che funzionano sempre. Il vostro acciaio non avrà mai brillato come da adesso in poi. Ovviamente, tutto quello che ci occorre si trova in cucina! Iniziamo subito prendendo le nostre pentole o i mestoli e togliamo lo sporco con della carta assorbente.

Poi laviamo con un detergente da cucina ed una spugna non abrasiva, sciacquiamo per bene. In questo modo non avrai comprato nulla ma se vogliamo utilizzare qualcosa di super bio ed economico? Ci occorre il nostro caro bicarbonato di sodio che ha una azione anche leggermente abrasiva da solo.

Mettiamolo nel lavello insieme alle nostre pentole e con una spugnetta strofiniamo varie volte, sciacquiamo con abbondante acqua e poi asciughiamo con un canovaccio di cotone. Non avrai mai visto nulla di più brillante. Dobbiamo pulire il piano cottura? Creiamo un mix sempre con il bicarbonato di sodio e l’acqua ma in questo caso deve essere denso come una sorta di cremina.

Lasciamolo agire per qualche minuto e poi passiamo con una spugna per eliminare l’eccesso. Utilizziamo un panno in microfibra umido per pulire bene e asciughiamo con un panno di cotone. Il risultato sarà wow. Vuoi avere una brillantezza extra dato che si avvicinano le feste e magari hai gente a casa?

Dopo aver pulito l’acciaio passa poco olio di oliva e le tue superfici saranno più brillanti che mai. Se invece hai problemi con il calcare metti un po’ di succo di limone sulla spugna e pulisci la zona strofinando leggermente, passa poi un panno umido ed asciuga con uno di cotone. Quelle fastidiose macchioline saranno solamente un lontano ricordo.