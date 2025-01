Cerchi un film che metta d’accordo tutta la famiglia? Stasera ce n’è uno divertentissimo da non perdere: dove va in onda

Capita spesso di non sapere che cosa guardare in tv, ma non oggi. Prepara i pop corn perché il divertimento è assicurato! Davvero incredibile.

Dopo una giornata fredda e fuori casa per lavoro e per tutti gli impegni che abbiamo ogni giorno cosa c’è di meglio che rilassarsi dopo cena con un film che va bene per tutta la famiglia? Noi oggi ti vogliamo consigliare qualcosa che vi farà divertire al massimo e staccare completamente da tutto e tutti. Ma dove va in onda?

E soprattutto di quale film parliamo? Lo scopriremo a brevissimo ma siamo certi che lo avete visto ma rivederlo sarà ancora più divertente. Preparate i pop corn, sono obbligatori!

Un film per tutta la famiglia che amano grandi e piccini

Il film che possiamo vedere questa sera in onda fa parte di una serie. Si perché ne sono stati fatti vari dato il grandissimo successo al cinema e sul piccolo schermo. Ma di quale saga parliamo che va bene per tutta la famiglia? Ovviamente di Kung Fu Panda. Questa sera su Italia1 alle 21.20 circa potremmo vedere il secondo appuntamento della serie.

La scora settimana, infatti, è andato in onda il primo. Parliamo di un film di animazione che dura 1 ora e 30 minuti ed è uscito nel 2011 ma ancora oggi tutti lo amano! Impossibile non divertirsi con tutto quello che combina il guerriero dragone Po. Ma scopriamo la trama di questa seconda messa in onda. Po, insieme agli altri Maestri del Fung Fu, ovvero i Cinque Cicloni, vivono tutti insieme ed in pace.

Ma qualcosa sta per disturbare la loro quiete. Il ritorno del malvagio Lors Shen, un pavone che ha un’arma devastante che potrebbe distruggere il kung fu stesso e tutto quello che ama Po. Ecco quindi che per salvare la Cina ed il mondo delle arti marziali Po deve affrontare il suo passato e conoscere alcuni segreti della sua famiglia, ma soprattutto delle sue origini.

Dovrà capire che la vera forza sono le nostre radici. Riuscirà Po, insieme ai suoi amici a sconfiggere il male? Godiamoci questo meraviglioso film di animazione per scoprilo. Per chi non lo sapesse ha anche ricevuto una candidatura agli Oscar come miglior film di animazione, oltre ad avere consolidato l’enorme successo.

Quindi, se non lo hai mai visto, oppure se lo conosci benissimo non puoi assolutamente perderti l’appuntamento di questa sera con Po ed i suoi amici, siamo certi che ti divertirai come non mai!