Che ci fa un’arancia in dispensa? È un vecchio trucco della nonna che risolve il problema più odioso in cucina

Scopriamo insieme come ci può essere utile una semplicissima arancia nella nostra dispensa. Rimarrete senza parole! Facile, veloce ed economico.

Molto spesso per combattere dei piccoli problemi che abbiamo in casa cerchiamo mille prodotti che ci possono aiutare ma che alla fine non fanno quello che promettono, o solamente in parte. Noi oggi ti vogliamo aiutare con un vecchio rimedio della nonna che funziona sempre.

Scopriamo insieme come un semplicissimo arancio ci può essere veramente di aiuto. Scorri le prossime righe e prendi appunti, siamo certi che inizierai anche tu!

Una semplice arancia ci aiuta tantissimo in dispensa

In casa capita spesso di avere in dispensa dei piccoli animaletti che si avvicinano alle confezioni della farina, della pasta, del riso o dei cereali. Se ci accorgiamo di loro iniziamo a controllare, ovviamente tutto la dispensa per capire che cosa succede. Sappiamo molto bene che questo accade spesso nei pacchi di pasta, o di cibo, non chiusi correttamente.

Ma come possiamo fare per avere sempre una dispensa in ordine? Come prima cosa controlliamo tutto quello che c’è nella dispensa ed in caso gettiamolo via se non siamo sicuri che non sia stato contaminato. Questi insettini possono infilarsi veramente dappertutto. Poi dedichiamoci alla pulizia.

Trattiamo le nostre mensole, ogni singolo ripiano, con un mix composto da aceto e acqua. Passiamo poi un panno in microfibra asciutto e rimettiamo in ordine la dispensa. Ricordiamoci poi che è sempre bene consumare in tempi brevi le confezioni aperte di pasta e tutto quello che conserviamo.

E’ importantissimo poi non unire mai le confezioni aperte da tempo con quelle nuove, potremmo contaminare tutto. Mettiamo anche qualche foglia di alloro nei vari ripiani perché il loro odore tiene lontane le farfalline.

Prevenire è meglio che curare, si sa, tra tutte le precauzioni per evitare la formazione di questi antipatici esserini in dispensa, prendiamo la nostra arancia e mettiamoci vari chiodi di garofano. L’odore che emana non piace ai piccoli animaletti e li terrà lontano.

Ma non solo, profumerà anche la nostra dispensa. Quando ci accorgiamo che non emana alcun odore cambiamola. Questo rimedio è praticamente a costo zero e perfetto per il periodo invernale. Ovviamente, ricordati anche di mettere l’arancia sopra un piattino in questo modo se dovesse perdere del succo non macchierà nulla.

E’ molto importante pensare sempre a tutto e trovare il modo di allontanare queste farfalline in modo ecologico e senza l’utilizzo di prodotti chimici dato che ci sono alimenti all’interno della dispensa.