Che Dio ci aiuti, stasera tensione alle stelle tra Azzurra e Lorenzo: ma dov’è stata girata la serie?

La tensione sarà alle stelle tra Azzurra e Lorenzo nella seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti: ecco quali sono le location della serie.

Il primo appuntamento con l’ottava stagione della fortunata fiction di RAI ha confermato il grande gradimento del pubblico. La serie televisiva con protagonisti Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni ed Elena Sofia Ricci ha registrato il 22.8% di share con 3.945.000 spettatori davanti allo schermo, vincendo la serata Auditel superando la concorrenza su Canale 5.

Questa sera, giovedì 6 marzo, alle ore 21:30 andrà in onda la seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 8. I telespettatori assisteranno quindi al terzo e quarto episodio della fiction, intitolati Io ti proteggerò e Smascherati. Le vicende continueranno a interessare tutti i personaggi che abitano la casa famiglia, con Lorenzo e Azzurra che avranno il compito di continuare a gestire tutte le ragazze, ma le anticipazioni rivelano che tra di loro la tensione sarà alle stelle e la convivenza non sarà facilissima.

Che Dio Ci Aiuti 8, anticipazioni seconda puntata: la situazione complicata nella casa famiglia

Gli spoiler del terzo episodio di Che Dio Ci Aiuti 8, che andrà in onda questa sera, rivelano che Azzurra riuscirà a capire che Cristina ama disegnare ed è convinta che la ragazza dovrebbe coltivare questo dono, per questo motivo cercherà di invogliarla a frequentare un corso online di disegno, ma la giovane ragazza non vuole saperne. Pietro ha mentito al padre ed è nei guai perché non gli ha detto di non essersi presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri.

L’unica a conoscere il segreto di Pietro è Cristina, che deciderà di sfruttare questa informazione a suo favore. Alisa decide di chiamarsi Melody e si offrirà di dare un aiuto alla casa famiglia e fare le pulizie domestiche, le faccende le farà cantando e attirerà l’attenzione di Corrado, si tratta di un avvocato che Azzurra coinvolgerà nel caso di un uomo che vuole interdire il padre anziano.

Le anticipazioni del quarto episodio della fiction raccontano che Azzurra sorprenderà una ragazza rom mentre ruba e deciderà di portarla alla casa famiglia per darle un’occasione. Tuttavia, la situazione economica della struttura è precaria, tanto che Lorenzo è deciso nel voler porre fine agli sprechi. Melody deciderà di costruire una tenda dove le ragazza possono incontrarsi per confidarsi tra di loro. Un’iniziativa che porterà il gruppo a unirsi ancora di più. Intanto, Cristina parteciperà a un corso di disegno e avrà sintonia con il professore.

Dove è stato girato Che Dio Ci Aiuti 8: le location della serie

L’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti ha cambiato location. Come molti telespettatori avranno già notato nel primo appuntamento, le riprese si sono spostate da Assisi a Roma per questioni legate alla sceneggiatura, visto che Suor Azzurra è stata mandata nella Capitale per gestire la casa famiglia Casa del Sorriso e il set è stato allestito negli studi di Lux Vide a Formello per le scene interne.

La novità della serie televisiva sta nell’inserimento di posti urbani in alcune delle parti più belle della città. Nelle scene esterne è possibile notate diverse zone suggestive di Roma Nord, soprattutto nei quartieri Salario e Trieste, dove a fare da sfondo alle vicende dei personaggi ci sono le strade e i parchi. Si vedranno Via Panama, Villa Ada, Via Salaria, il quartiere Salario e il quartiere Trieste e il Coppedè.