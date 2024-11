Che fine ha fatto Alessandra Martines: anni, cosa fa oggi e com’è diventata

Grande ballerina e poi attrice cult: dopo anni di straordinario successo pop, Alessandra Martines sembra sparita dai radar

Che cosa sta combinando la popolarissima attrice italiana? Dov’è finita? E perché non ha più partecipato a fiction e film di successo? Tutti la ricordano nei panni di Fantaghirò, l’eroina dello sceneggiato fantasy prodotto da Mediaset e filmato da Lamberto Bava che negli anni ’90 ebbe uno straordinario successo, non solo in Italia.

Altri hanno invece ancora viva memoria di quando si opponeva a Lorella Cuccarini e a Hether Parisi come show-girl dei più importanti spettacoli televisivi trasmessi sul finire degli anni ’80. Alessandra Martines nasce infatti come ballerina e solo in un secondo momento si è specializzata nella recitazione.

Romana, classe 1963, la Martines si è formata in Francia, a Parigi, dove si è trasferita con la famiglia da bambina, e si è imposta fin da giovanissima come una stella della danza classica. Nei suoi primi anni da danzatrice ha lavorato negli USA con George Balanchine, direttore del prestigioso New York City Ballet. Dopo l’esperienza americana, ha ballato anche in importanti teatri europei, per poi aprirsi all’universo pop, grazie a Gianni Boncompagni.

Nel 1985, viene presentata come étoile in vari programmi tv, prima con la Carrà e poi con Enrica Bonaccorti. Quindi fu chiamata da Pippo Baudo come ballerina e co-conduttrice di Fantastico 7 insieme a Lorella Cuccarini. Un paio di anni dopo arriva l’esordio nel cinema, diretta da regista Pal Sandor, nel film Miss Arizona con Marcello Mastroianni e Hanna Schygulla.

Il grande successo arriva però di nuovo grazie alla tv e alla serie Fantaghirò, che andrà avanti per cinque stagioni, fino al 1996. A seguito di quest’esperienza, la ballerina è stata protagonista di film francesi e altre fiction RAI e Mediaset, tra cui Edda, in cui interpretava il ruolo della figlia del Duce Edda Ciano, Caterina e le sue figlie con Virna Lisi, L’onore e il rispetto e Rex. Nel 2006 è stata ospite a Ballando con le stelle.

Che cosa fa oggi Alessandra Martines?

Da qualche anno Alessandra Martines vive a Parigi e continua a lavorare in televisione. Ha lavorato a diversi programmi dei canali del network Canal Plus, dedicandosi il più delle volte a temi religiosi. Per esempio, ha condotto degli approfondimenti sulle vite dei santi.

Negli ultimi anni, infatti, Alessandra si è avvicinata alla fede cattolica. Oltre a lavorare in tv, si dedica a progetti umanitari, dedicandosi soprattutto al supporto delle donne in situazioni complicate. Ha anche scritto un libro per bambini. L’attrice ha due figli: Stella, nata dal matrimonio con il regista francese Claude Lelouch, e Hugo, nato dalla relazione con l’attore Cyril Descours. Nonostante viva in Francia, ha spiegato in varie interviste di sentirsi molto legata all’Italia: pare che parli in italiano ai suoi figli.

Qualche mese fa è tornata in Italia per lavoro: ha girato uno speciale ad Assisi per la tv francese. Per parlare di San Francesco, ovviamente. Da tempo, dopo la fine della storia con Descours, è single. Ha un profilo Instagram ufficiale, ma non posta tantissimo. Ultimamente si è fatta avanti con un ricordo di Alain Delon.