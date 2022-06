Chi è Cristian Leccese, il neoeletto sindaco di Gaeta

È ufficiale: Cristian Leccese è il nuovo sindaco di Gaeta! Il candidato vince al primo turno e raccoglie il testimone del suo sostenitore, il sindaco uscente Cosmo Mitrano.

Ma chi è Cristian Leccese e qual è la sua storia?

Classe 1981, è nato e cresciuto nel quartiere La Piaia di Gaeta. Ultimo di tre figli, racconta di aver incontrato la politica quand’era bambino grazie alla mamma Teresa, dipendente comunale per 37 anni.

“Ho trascorso la mia infanzia tra i corridoi del palazzo comunale. Ricordo ancora i pomeriggi di avventure solitarie tra le carte ingiallite dell’archivio di Piazza XIX Maggio. Ricordo anche con gioia la stanza dei primi elaboratori elettronici gestiti dall’ufficio ragioneria da un simpatico omone chiamato “Teddy”. È forse lì che, tra un pomeriggio e un altro, la mia vita ha incontrato la politica”.

Cristian ha frequentato le scuole elementari presso le Suore della Misericordia, la Scuola media Giosuè Carducci e il Liceo scientifico Enrico Fermi, per poi laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università di Cassino. Nel marzo del 2005 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa “La Valle”, società fondata nel 1983 dai suoi genitori assieme ad altre famiglie e volontari, con lo scopo di creare uno spazio sociale per i ragazzi con disabilità.

“Da allora è iniziata la mia avventura lavorativa nel sociale e nel mondo della sanità privata, un impegno che dura tutt’oggi. Quando ho iniziato a lavorare in Cooperativa, la Società contava dodici dipendenti; grazie alla fiducia dei miei colleghi e alla loro preziosa collaborazione, oggi la realtà Riabilitazione La Valle rappresenta un importante punto di riferimento nel territorio per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria e riabilitativa. Oggi conta più di sessanta collaboratori tra dipendenti e liberi professionisti, operando in tutto il territorio centro/sud della provincia di Latina”.

Ma come dichiara il neoeletto sindaco, la sua passione più grande è sempre stata la politica. Già sedicenne Cristian è entrato a far parte del movimento giovanile di Forza Italia occupandosi di politica studentesca e ricoprendo la carica di delegato provinciale del movimento “Alternativa studentesca”. Nel 2001 è stato poi incaricato coordinatore cittadino dei giovani di FI e nell’ottobre dello stesso anno viene eletto Presidente del suo quartiere “La Piaia/Sant’Agostino”.

“Quella dei Consigli di Quartiere è stata per me un’esperienza fantastica. Ho avuto modo di conoscere approfonditamente il territorio, le persone, le realtà sociali ed economiche. La mia palestra quotidiana era diventata il dialogo e il confronto sul ring delle difficoltà, nel portare avanti le nostre battaglie. Un confronto libero, senza distinzioni di credo politico”.

Nel 2007 conosce poi Cosmo Mitrano con cui è nata fin da subito una grande amicizia. Insieme hanno iniziato a lavorare al progetto politico “Per il bene di Gaeta” vincendo le elezioni comunali del 2012. Nella prima giunta Mitrano, Cristian ha ricoperto la carica di Assessore con delega ai lavori pubblici e patrimonio e dal 2013 al 2015 anche quella di vice-sindaco. Nel 2016 ha collaborato sempre con Mitrano alla costruzione della coalizione “Per crescere ancora” che lo ha riconfermato all’amministrazione della città.

Nel dicembre 2021 è stato scelto dalle componenti politiche e civiche della maggioranza, nonché dall’amico Cosimino, come punto di inizio di una nuova sfida politica ed elettorale. Mitrano infatti, ha creduto molto in Cristian, “nelle sue qualità umane e nelle competenze che lo contraddistinguono”. E non si è sbagliato. Cristian Leccese è oggi il nuovo sindaco di Gaeta e come profetizza Mitrano “lo sarà per altri dieci anni”.

“Vince la Gaeta che vuole andare avanti, che vuole sognare e continuare a costruire un futuro migliore. Avantitutta! Per fare Gaeta ancora più grande!”. Così il neoeletto Cristian Leccese commenta la propria vittoria.

Maria Concetta Valente