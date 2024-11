Chi è Ludovica Frasca: età, lavoro attuale, ex marito londinese e nuova relazione

Ludovica Frasca, influencer spesso al centro delle pagine del gossip, è tornata in auge come concorrente de La Talpa.

Il 5 novembre su Canale 5 è tornata in tv La Talpa, un reality giunto alla sua nona edizione ma che da anni mancava da0l palinsesto. Per rilanciare il format, Mediaset ha affidato la conduzione alla giornalista sportiva Diletta Leotta e ha messo insieme un bel cast di dieci concorrenti. Il meccanismo del gioco è noto: i concorrenti dovranno affrontare prove fisiche e mentali per scoprire chi tra loro è la Talpa, cioè l’infiltrato che cerca di sabotare il gioco.

E fra le concorrenti c’è, o meglio, c’era anche Ludovica Franca, prima eliminata del gioco. L’ex partecipante a Miss Italia e, soprattutto, ex Velina a Striscia la Notizia, oggi lavora soprattutto come attrice e influencer. Ha ballato nel tv satirico di Canale 5 dal 2013 al 2017. Ma la sua carriera è cominciata un anno prima, quando appunto nel 2012 ha partecipato al concorso di bellezza par excellence classificandosi tra le quindici finaliste.

Ludovica Frasca è nata il 15 novembre del 1992 a Napoli e dunque compirà presto trentatré anni. Cresciuta in provincia di Caserta, è stata spinta a intraprendere la carriera televisiva dall’esempio della madre, Feliciana Iaccio, che negli anni ’80 e ’90 ha partecipato a vari programmi in RAI.

Dopo aver lasciato Striscia, Ludovica si è saputa riciclare influencer dai grandi numeri. Sui social media ha avuto immediato successo e oggi è una delle personalità italiane più seguite. Condivide soprattutto post collegati al mondo della moda, della bellezza e consigli inerenti il lifestyle.

Gli amori di Ludovica Frasca: dal comico al regista

Il gossip ha spesso parlato degli amori di Ludovica Frasca. La campana è stata per esempio legata all’attore comico Luca Bizzarri e poi ha avuto una storia con il pallavolista Alex Ranchieri. Dopo queste due esperienza sembrava che avesse trovato l’amore della sua vita…

È stata infatti sposata con l’imprenditore inglese Frank Faricy, ma la coppia ha divorziato nel 2022, dopo pochi anni di unione. In più occasioni, l’ex Velina ha cercato di raccontare i motivi che hanno portato al fallimento del matrimonio. Probabilmente, la ragazza è scesa troppe volte a compromessi per accontentare il partner. La situazione, alla fine, avrebbe però avuto delle conseguenze sul suo benessere psicofisico.

L’ex Velina ha rivelato di essere stata a lungo intrappolata in dei “loop tossici”… Subito dopo il divorzio, Ludovica ha cominciato a frequentare il regista Adam Sigal. Ma anche qui la storia non è decollata: la coppia si è separata nel 2023. Per quanto ne sappiamo, oggi è single.