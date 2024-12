Chi è Margherita Buoncristiani, il volto della pubblicità Bauli che incanta gli italiani: tutto su di lei

Scopriamo insieme tutto su di lei, in tantissimi si sono chiesti chi fosse. Ecco quello che devi assolutamente sapere. Una donna bellissima!

Di recente è stata presentata la nuova pubblicità per quanto riguarda il famoso marchio Bauli. Al suo interno possiamo vedere una bellezza unica, parliamo di Margherita Buoncristiani. Ma chi è e che cosa sappiamo su di lei? Scopriamo insieme tantissime curiosità su di un volto che entra nelle nostre case ogni giorno.

Una bellezza ed un modo di fare fuori dal comune. Quindi non ci dilunghiamo oltre e scorri le prossime righe per conoscerla meglio, come lei fa con noi!

Tutto quello che non sai su Margherita Buoncristiani

Una giovane attrice e modella italiana, Margherita Buoncristiani è nata a Verona nel 2002. La sua carriera sta iniziando a decollare proprio adesso grazie alla pubblicità della Bauli che tutti stiamo amando. Nei mesi passati si è fatta notare per la partecipazione a delle grandi campagne televisive.

Alta 161 centimetri le sue caratteristiche esteriori sono un mix di colori scandinavi, slavi e germanici. Ha un fascino super internazionale ed è questo che le permette di vincere. Al momento vive a metà tra Milano e Verona. Due città che danno molta visibilità per quanto riguarda il mondo della moda e del cinema.

Ma vediamo in quali campagne l’abbiamo già vista. Nel 2023 all’interno dello spot di Astra Meke-up per la Color Terapy che abbiamo visto all’interno dell’amato programma X Factor. Abbiamo ammirato anche le sue doti interpretative. La vediamo, ancora adesso, all’interno della Kiko Skin Trainer.

Una campagna di super successo che prosegue da alcuni anni. Anche in questo caso, il direttore Sebastien Grousset ha messo in mostra le sue doti come interprete. Per quanto riguarda il piano privato conosce varie lingue, l’italiano ovviamente è la lungua madre, ma inglese e spagnolo sono parlate in modo fluente mentre il francese a livello medio.

Ha anche un accento americano ben sviluppato che le permette di farsi conoscere in tutto il mondo. Oltre ad essere una attrice ed una modella ama anche lo sport, pratica infatti, ginnastica, nuoto ed equitazione. Siamo certi che a breve potrebbe spiccare ulteriormente il volo.

Il suo profilo social di Instagram è molto seguito. Ha oltre 30.000 follower. In questo caso mostra delle fotografie di lavoro ma anche dei momenti suoi privati. Per chi fosse interessato la puoi trovare come @margheritabuoncristiani. In tantissimi avevano pensato che questa donna bellissima con i capelli viola fosse stata riprodotta con l’intelligenza artificiale ma esiste in carne ed esso ed è Margherita!