Chiede l’elemosina con insistenza e fare molesto, foglio di via per un uomo

In data 01 agosto c.a. a Terracina (LT), nel corso di servizio di prevenzione e repressione del commercio abusivo svolto nell’area del mercato settimanale, personale della locale Stazione ha deferito in stato di libertà, per il reato di

esercizio molesto dell’accattonaggio, un cittadino classe 71, residente a Casoria (NA)

Il predetto, è stato sorpreso mentre, con insistenza e con fare molesto, stava chiedendo agli avventori del mercato l’elemosina.

Nel medesimo contesto operativo al prevenuto, su proposta della stazione operante, è stato notificato foglio di via

obbligatorio per anni 3 dal Comune di Terracina (LT) emesso dalla Questura di Latina (LT).