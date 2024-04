Chiusura temporanea della Flacca dal Km 19+900 al km 21+000

L’Astral comunica che, con Ordinanza n. 3/2024 del registro delle ordinanze della SR 213 Flacca, essendo necessario procedere ad effettuare delle prove tecniche sull’esistente viadotto Lo Scarpone SR 213 Flacca Km 19+900, viene disposta per la giornata del 14/04/2024 dalle ore 6:00 alle ore 12:00 la chiusura temporanea del tratto di strada SR 213 Flacca dal km 19+900 al Km 21+000.

Il percorso alternativo per chi proviene da Formia o da Gaeta è la SS 7 dir. Fondi mentre per chi proviene da Terracina bisognerà procedere sulla SS7 dir. Fondi/Napoli o procedere sulla SR 213 Flacca al Km 5+900 verso via Sant’Anastasia dir. Fondi.

La presente ordinanza andrà in vigore a partire dalle ore 6:00 del 14/04/2024.