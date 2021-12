Christmas Street Food: Vigilia di Natale tra musica, sapori ed allegria nel cuore della città

By

Prosegue spedita la macchina organizzativa di Christmas Street Food, enogastronomia e musica nel centro storico della città di Fondi.

L’appuntamento con l’aperitivo più atteso delle festività, che donerà ai vicoli del centro storico una magica atmosfera natalizia, è per venerdì 24 dicembre a partire dalle 11:30.

Per l’intera giornata della Vigilia, il cuore della città diventerà il protagonista del cibo da strada, preparato sul momento dalle numerose attività che riempiranno Corso Appio Claudio e le varie piazze adiacenti.

Dopo il primo brindisi i festeggiamenti accompagneranno l’intera giornata con degustazioni dolci e salate, divertimento e buona musica. Non solo street food, durante l’evento ci sarà spazio anche per esibizioni di band musicali e artisti di strada per grandi e piccini.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Fondi, si propone di offrire ai cittadini la possibilità di divertirsi, nel giorno più magico dell’anno, proprio nel cuore pulsante della città, senza rinunciare alle ultime compere nelle attività commerciali che popolano il Centro storico. L’appuntamento è per venerdì 24 dicembre alle 11.30, per attendere il Natale in compagnia.