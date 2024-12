Cibi congelati e surgelati non sono la stessa cosa: il grosso errore da non fare mai

Tutte le differenze che devi assolutamente conoscere per quanto riguarda i cibi congelati e surgelati. Non sono da sottovalutare! Anzi devi conoscerli bene.

In casa molto spesso abbiamo degli alimenti che si trovano nel congelatore. Li compriamo già surgelati oppure sono avanzi al quale vogliamo dare una seconda vita. Ma sai che c’è una differenza tra congelati e surgelati? Noi oggi ti vogliamo far conoscere questo dettaglio che poi non è neanche tanto piccolo.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere di che cosa si tratta. Siamo certi che non lo sapevi e rimarrai senza parole, sicuramente non sbaglierai in futuro.

Congelati o surgelati, che cosa cambia?

Gli alimenti che possiamo mettere nel congelatore sono dei nostri ottimi amici che ci aiutano quando abbiamo pochissimo tempo. Dobbiamo prendere i bambini da scuola, portarli al loro sport, e poi tornare a casa, docce e tanto altro, ecco quindi che il tempo per la cena praticamente è finito! Apriamo il congelatore e sicuramente c’è qualcosa.

Ma che cosa cambia tra i cibi congelati e quelli surgelati. I cibi congelati vengono portati a temperature tra i -7°C e i -12°C ma conservati poi tra i -10°C e i -30°C. In questo modo possiamo allungare di molto la loro durata, ovviamente sono gli alimenti che compriamo al supermercato. La surgelazione, invece, è un passaggio molto rapido per arrivare ai -18°C e si formano dei micro cristalli di acqua.

Ci sono poi dei piccoli accorgimenti che possiamo avere per conservare sempre il cibo al meglio. Ricordiamoci di portare le borse termiche quando facciamo la spesa al supermercato e compriamo i surgelati.

Una volta arrivati a casa mettiamoli subito nel congelatore. Controlla poi la data di scadenza, è molto importante! Ci sono poi anche delle accortezze che dobbiamo avere una volta scongelati i nostri alimenti. Non vanno mai e poi mai ricongelati, altrimenti si possono formare sostanze pericolose per noi.

Quando vuoi conservare gli alimenti cerca di fare sempre porzioni singole, in questo modo puoi utilizzarle più facilmente. Non riempire il congelatore in modo esagerato. Separa le fettine di carne sempre con uno strato di pellicola. Il cibo congelato, come le verdure, puliscile prima. Periodicamente pulisce il congelatore togliendo eventuali blocchi di ghiaccio.

Adesso che conosci la differenza tra surgelati e congelati ma non solo, cerca di seguire questi semplici consigli siamo certi che il tuo congelatore avrà delle prestazioni migliori ed il cibo sarà più gustoso.