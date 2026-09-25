Cisterna di Latina, Isola Ecologica Mobile il 28 settembre

Il servizio di Isola Ecologica Mobile torna a Cisterna di Latina lunedì 28 settembre, permettendo ai residenti di conferire rifiuti ingombranti, RAEE e altri materiali.
La Isola Ecologica Mobile sarà collocata a Borgo Flora, in Piazza dei Bonificatori, dalle 8:00 fino alle 12:00. In questa giornata, i cittadini potranno portare rifiuti ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), frazione verde, oli vegetali esausti e abiti usati.
Questo servizio, completamente gratuito, rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di contribuire alla tutela dell’ambiente, evitando il rischio di abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche.
Cisterna Ambiente ha pianificato queste giornate di raccolta per garantire una copertura adeguata su tutto il territorio comunale e per informare i cittadini sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento e sul calendario delle raccolte, è possibile visitare il sito www.cisternambiente.com.