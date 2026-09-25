Latina, restauro aperto di sculture: appuntamento dal 29 settembre

Il Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina organizza un restauro aperto delle sculture La Pace e La Vagante in occasione del 150° anniversario dalla nascita dell’artista Duilio Cambellotti. L’evento si svolgerà il 29 e 30 settembre, 1, 2 e 4 ottobre.

Durante queste giornate, i visitatori potranno seguire dal vivo le diverse fasi del restauro, scoprendo le tecniche utilizzate e le professionalità coinvolte. Sarà un’opportunità unica per assistere a un momento cruciale nella vita di un’opera d’arte: il suo recupero e la restituzione alla comunità.

Il progetto vedrà anche la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina, che contribuiranno, creando un collegamento tra la loro formazione artistica e la tutela del patrimonio culturale.

Questa iniziativa si propone come un’interessante occasione per approfondire non solo l’arte di Cambellotti, ma anche le competenze e il lavoro necessari per preservare la nostra eredità culturale.

Per maggiori dettagli e per consultare gli orari, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina seguendo questo link.