Cisterna di Latina, evento AIDO: promozione donazione organi il 26 e 27 settembre

In occasione della Giornata Nazionale AIDO, i volontari del Gruppo Comunale di Cisterna di Latina saranno in Piazza XIX Marzo per sensibilizzare i cittadini sulla donazione di organi, tessuti e cellule. L’evento avrà luogo nel pomeriggio di sabato 26 settembre e nella mattina di domenica 27 settembre.

In queste giornate, i volontari offriranno le tradizionali piante di Anthurium per supportare le attività dell’associazione. Sarà anche un momento per ricevere informazioni sulla donazione e per chi volesse, iscriversi all’associazione.

Chi è interessato a esprimere la propria volontà di donazione può farlo attraverso l’App AIDO (utilizzando SPID o CIE), presso l’ufficio Anagrafe del Comune durante il rinnovo della carta d’identità o presso la ASL di riferimento.

Per manifestare il proprio sostegno all’iniziativa, l’Amministrazione comunale illuminerà di rosso la statua della dea Feronia nella Fontana Biondi, un colore simbolo dell’associazione AIDO.