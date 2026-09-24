Latina, servizi comunali: noleggio ausili per mobilità ogni sabato

La Farmacia Comunale di Latina offre un servizio di noleggio per ausili di mobilità, come stampelle e carrozzine, ogni sabato, dedicato a chi ha difficoltà motorie e ha bisogno di un aiuto pratico.

Inoltre, i cittadini over 65 possono beneficiare di uno sconto del 10% su ogni acquisto presso la farmacia, con l’eccezione delle ricette del Servizio Sanitario Nazionale. Per usufruire di questo vantaggio, è necessario presentare un documento d’identità.

Per maggiori informazioni o per effettuare ordini, è possibile contattare la farmacia tramite WhatsApp al numero 334 623 3337. La farmacia si trova in Viale Kennedy n. 42 a Latina.

Si invita la cittadinanza a considerare queste opportunità, che possono rivelarsi molto preziose in situazioni in cui la mobilità è limitata.