Sabaudia, cerimonia Medaglie d’Onore: omaggio ai militari

Questa mattina, al Polisportivo di Latina, si è tenuta una cerimonia che ha visto la consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari dei militari italiani internati nei campi di concentramento. La dottoressa Vittoria Ciaramella, Prefetto di Latina, ha presieduto l’evento.

Durante la cerimonia, sono state conferite le medaglie in onore di coloro che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Le onorificenze sono state consegnate a Giuseppe Di Egidio e Vincenzo Muccitelli, con le loro famiglie presenti sul palco per ricevere questo riconoscimento significativo.

Nonostante un’atmosfera sobria, l’evento ha offerto un’importante opportunità di riflessione per rendere omaggio al sacrificio di questi connazionali. È stata sottolineata l’essenziale importanza di mantenere viva la memoria storica, un tema che dobbiamo trasmettere alle generazioni future.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per eventuali aggiornamenti, si può consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia sui suoi canali social.