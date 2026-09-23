Sabaudia, evento per la Giornata Nazionale del Sì alla donazione

di

Il 27 settembre, Sabaudia accoglierà un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. I volontari dell’ AIDO saranno presenti in Piazza del Comune per far comprendere ai cittadini l’importanza della donazione e stimolare la solidarietà nella comunità.

Durante questa giornata, i partecipanti avranno la possibilità di interagire, apprendere di più sull’importanza della donazione e ricevere informazioni preziose. L’incontro è pensato per accrescere la consapevolezza sull’argomento e sul valore del volontariato.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici riguardo all’orario dell’evento, quindi è consigliabile seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti. I cittadini sono invitati a visitare Piazza del Comune per unirsi a questa significativa iniziativa.

Questo evento è organizzato dai volontari di AIDO, un’associazione impegnata a promuovere la donazione di organi e a sensibilizzare su questi temi. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali dell’associazione.