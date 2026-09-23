Sabaudia, evento per la Giornata Nazionale del Sì alla donazione

Il 27 settembre, Sabaudia accoglierà un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata Nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. I volontari dell’ AIDO saranno presenti in Piazza del Comune per far comprendere ai cittadini l’importanza della donazione e stimolare la solidarietà nella comunità.

Durante questa giornata, i partecipanti avranno la possibilità di interagire, apprendere di più sull’importanza della donazione e ricevere informazioni preziose. L’incontro è pensato per accrescere la consapevolezza sull’argomento e sul valore del volontariato.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici riguardo all’orario dell’evento, quindi è consigliabile seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti. I cittadini sono invitati a visitare Piazza del Comune per unirsi a questa significativa iniziativa.

Questo evento è organizzato dai volontari di AIDO, un’associazione impegnata a promuovere la donazione di organi e a sensibilizzare su questi temi. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali dell’associazione.