Latina, progetto ‘Voci Giovani, Città Future’: coinvolti 80 studenti

Il Comune di Latina ha ricevuto un finanziamento di 30 mila euro dalla Regione Lazio per avviare il progetto Voci Giovani, Città Future, che è sostenuto dal Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio.

Questo progetto fa parte dell’Avviso regionale Arti e Creatività, finanziato dal Fondo Sociale Europeo FSE+ 2021-2027. A partecipare saranno 80 studenti provenienti da tre scuole superiori di Latina: il Liceo Artistico, l’Istituto Vittorio Veneto e il Liceo G.B. Grassi.

Le attività previste comprendono corsi di recitazione e drammaturgia, arti visive e audiovisivo, oltre a incontri con artisti e professionisti del settore. Gli studenti avranno l’opportunità di esplorare diverse professioni legate al mondo della cultura e dello spettacolo.

Il progetto si concluderà con uno spettacolo finale, in cui verranno presentati i lavori realizzati dai partecipanti. Tuttavia, al momento non sono ancora disponibili dettagli specifici riguardo alla data e al luogo di questo evento.

Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire il post ufficiale del Comune di Latina.