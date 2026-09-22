Priverno, Unboxing History: appuntamento 26 settembre 2026

Il 26 settembre 2026, il Polo Museale di Santa Chiara a Priverno accoglierà l’evento Unboxing History – dai Frammenti alla Storia, pensato per grandi e piccini. Questo evento fa parte delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 e offre una straordinaria occasione per visitare i magazzini dello scavo di Privernum.

I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il lavoro degli archeologi, impegnati nella ricostruzione della storia attraverso i reperti storici. L’evento si preannuncia coinvolgente, con la possibilità di osservare cassette, frammenti di ceramica e una varietà di oggetti storici.

Il programma inizierà alle ore 16:00. L’ingresso è gratuito e l’attività è progettata per coinvolgere tanto gli adulti quanto i bambini.

Poiché i posti sono limitati, è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto. Per effettuare la prenotazione, è possibile contattare i numeri 349 1814504 o 0773 912306, oppure inviare un’email a musei.priverno@lemacchinecelibi.coop.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il post ufficiale del Comune di Priverno.