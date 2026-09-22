Latina, prevenzione truffe: incontri per anziani dal 25 settembre

Riprendono gli incontri dedicati alla prevenzione delle truffe che colpiscono gli anziani a Latina. Questi incontri rappresentano un’importante opportunità per informare e proteggere una fascia vulnerabile della popolazione.

Il progetto sarà presentato venerdì 25 settembre alle ore 17:30, presso il Parco Ex-EverGreen, situato in via Roccagorga. In questa occasione, si forniranno informazioni utili e consigli pratici per evitare di cadere vittime di raggiri.

Invitiamo tutti a partecipare a questo incontro, pensato per sensibilizzare gli anziani sui rischi delle truffe e fornire loro gli strumenti necessari per tutelarsi.

È un’opportunità da non perdere, per approfondire un tema così importante e acquisire conoscenze che possono fare la differenza nella vita quotidiana. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina.