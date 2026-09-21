Cisterna di Latina, iscrizioni mensa scolastica: riapertura straordinaria

È stata comunicata una riapertura straordinaria delle iscrizioni alla mensa scolastica per gli studenti delle scuole comunali di Cisterna di Latina. Gli interessati potranno effettuare l’iscrizione dalle 11:00 del 21 settembre 2026 fino alle 13:00 del 22 settembre 2026.

Questa opportunità è dedicata a chi non ha ancora completato l’iscrizione nei termini stabiliti. Chi ha già presentato domanda non deve ripetere l’iter.

Il servizio mensa è riservato a bambini e bambine che frequentano le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie di I° grado nel Comune. Le domande devono essere presentate da genitori o tutori legali.

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online accedendo al servizio tramite il seguente link: iscrizione mensa scolastica. L’accesso richiede l’uso di credenziali SPID, CIE o CNS.

Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione via email all’indirizzo scuola@comune.cisterna.latina.it oppure telefonare al numero 0696834234 – 315. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00.