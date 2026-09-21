Latina, giornata sanitaria: Dry Eye Check il 29 settembre

Martedì 29 settembre, la Farmacia Comunale di Latina ospiterà una giornata dedicata alla prevenzione e alla valutazione del Dry Eye Check. Questo evento, realizzato in collaborazione con Zentiva Italia, si svolgerà dalle 9:00 alle 18:00.

La sindrome dell’occhio secco è un problema sempre più comune che può compromettere il comfort visivo e, di conseguenza, influenzare la qualità della vita. In questa giornata, i cittadini avranno l’opportunità di effettuare controlli specifici e ricevere informazioni utili per prendersi cura della salute dei propri occhi.

È consigliato prenotare un appuntamento presso la Farmacia Comunale per occuparsi del proprio benessere visivo.

Per ulteriori dettagli e per la prenotazione, si può visitare il post ufficiale sul sito della Farmacia Comunale di Latina o contattare direttamente la struttura.