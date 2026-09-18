Latina, evento per la Giornata Nazionale SLA: illuminazione verde

Dal 18 al 20 settembre, il Comune di Latina si unisce alla XIX Giornata Nazionale sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Durante questi giorni, l’orologio della Torre Civica sarà illuminato di verde, un gesto che vuole richiamare l’attenzione su questa malattia.

L’iniziativa è promossa dall’AISLA APS e sostenuta dall’ANCI, con l’obiettivo di far conoscere le esigenze delle oltre 6.000 persone che vivono con la SLA in Italia e delle loro famiglie.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per la comunità di esprimere solidarietà a chi è colpito dalla malattia e di contribuire a una maggiore consapevolezza riguardo alle problematiche legate ad essa.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Latina.