Gaeta, Ibiza Live Time: appuntamento il 26 Settembre al Molo Santa Maria

Gaeta si prepara ad accogliere Ibiza Live Time, il party ufficiale organizzato da Radio Ibiza, che si terrà il 26 Settembre al Molo Santa Maria.

Questa manifestazione ha l’intento di portare il celebre sound di Ibiza sulla nostra costa, creando un’atmosfera ricca di musica e energia. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Ibiza a partire dalle 22:00, offrendo così a tutti la possibilità di vivere l’esperienza anche da remoto.

Partecipare a Ibiza Live Time significa poter trascorrere una serata all’insegna della musica, senza alcun costo d’ingresso. Non sarà necessario acquistare biglietti, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati di musica.

Per ulteriori dettagli, è possibile seguire i canali ufficiali di Radio Ibiza o consultare il post originale per restare aggiornati.