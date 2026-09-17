Latina, Bones Check: prevenzione osteoporosi il 22 settembre

Il Comune di Latina sta organizzando un’importante iniziativa per la salute delle ossa. Martedì 22 settembre, la Farmacia Comunale di Latina ospiterà il Bones Check, una giornata dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi.

In questa giornata, che si terrà dalle 9:00 alle 18:00, i cittadini potranno usufruire di un controllo MOC e di una valutazione della vitamina D. Sarà un’opportunità utile per monitorare la salute delle ossa e ricevere informazioni preziose sulla prevenzione.

Per partecipare, è consigliabile prenotare un appuntamento. Gli interessati possono contattare direttamente la Farmacia Comunale per ulteriori dettagli.

Per maggiori informazioni, si invita a consultare il post ufficiale del Comune di Latina o a contattare la Farmacia Comunale.